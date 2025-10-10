FISCALIZAÇÃO
Transporte escolar irregular: ex-prefeito de Serrinha é punido pelo TCM-BA
Auditoria apontou falhas na contratação e fiscalização do serviço prestado pela empresa Transtop durante a gestão de Adriano Silva Lima
Por Rodrigo Tardio
Após relatório de auditoria realizada no município de Serrinha, que indicou irregularidades no serviço de transporte escolar prestado pela empresa “Transtop Locação de Veículos e Máquinas” em 2018, o ex-prefeito Adriano Silva Lima (PP) foi multado em R$ 2 mil pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA).
Relatório e falhas apontadas
O relatório apontou falhas na condução do processo de contratação e na execução do serviço. As principais irregularidades incluíram: inadequação dos veículos utilizados, ausência de controle da execução dos roteiros, não comprovação da capacidade técnica da empresa e falhas nos mecanismos de fiscalização da prestação do serviço.
Defesa e providências do ex-gestor
O ex-prefeito reconheceu as falhas, alegando limitações herdadas da gestão anterior. Ele garantiu que providências foram implementadas ao longo de 2018 para corrigir as deficiências, como: melhorias nos registros de acompanhamento dos contratos; nomeação de fiscais contratuais; adoção de formulários padronizados para controle de rotas e motoristas; uso de planilhas de verificação e relatórios mensais; e a abertura de um novo processo licitatório.
Decisão e possibilidade de recurso
Apesar das alegações, os apontamentos foram mantidos devido ao reconhecimento das falhas pela administração municipal. A decisão cabe recurso.
