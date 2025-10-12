Menu
PORTAL MUNICÍPIOS
GUARDA MUNICIPAL

Fraude na convocação de servidores é investigada em prefeitura baiana

Irregularidades foram constatadas na convocação de concurso da GCM em Juazeiro

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

12/10/2025 - 12:31 h | Atualizada em 13/10/2025 - 17:14
Servidores teriam sido convocados fora da ordem da lista oficial de aprovados
Servidores teriam sido convocados fora da ordem da lista oficial de aprovados

Após denúncia sobre possíveis irregularidades na convocação dos aprovados no concurso público da Guarda Municipal de Juazeiro, realizado em 2019, ainda na gestão de Paulo Bonfim (PCdoB), um inquérito foi instaurado para apurar o caso.

Leia Também:

Pagamento em duplicidade é investigado em licitação de Brumado
Transporte escolar irregular: ex-prefeito de Serrinha é punido pelo TCM-BA
Licitação de obra em escola é barrada por irregularidades em cidade da Bahia

A denúncia aponta que a prefeitura, à época, convocou servidores fora da ordem da lista oficial de aprovados, como apontou publicação oficial de outubro de 2023, gestão de Suzana Ramos (PSDB), convocando candidatos sem respaldo judicial ou processo legal, o que teria prejudicado candidatos classificados na lista sequencial.

O Ministério Público do Estado da Bahia pediu esclarecimentos da prefeitura, na atual gestão de Andrei da Caixa (MDB), que apesar de ter recebido o pedido, não enviou ainda resposta formal ao procedimento. Diante da ausência de manifestação, o inquérito foi instaurado para aprofundar a investigação e garantir a legalidade da nomeação dos candidatos.

O Ministério Público da Bahia já determinou a requisição de documentos, bem como a lista de aprovados e convocados, além do edital do concurso, para auxiliar as diligências.

O procedimento segue os dispositivos legais que garantem a transparência e o direito dos concursados, permitindo inclusive o ajuizamento de mandado de segurança caso algum candidato se sinta preterido.

convocação fraude guarda municipal inquérito irregularidades juazeiro MP-BA PREFEITURA

x