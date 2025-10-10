Adeus, carimbo: regra muda entrada de brasileiros na Europa neste domingo

Nova regra de entrada de brasileiros na Europa começa a funcionar - Foto: Divulgação

Os brasileiros que viajarem para a Europa a partir deste domingo (12) enfrentarão novas regras de entrada. O tradicional carimbo no passaporte deixará de existir e será substituído por um sistema digital com reconhecimento facial e coleta de impressões digitais.

A mudança faz parte da implementação do Sistema de Entrada/Saída (EES), que será obrigatório para todos os viajantes de fora da União Europeia, incluindo brasileiros, que entrarem no espaço Schengen, composto por 25 países do bloco, além de Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein.

O objetivo é modernizar o controle de fronteiras e acompanhar eletronicamente o tempo de permanência de cada visitante, limitado a 90 dias.

A medida será adotada de forma gradual até abril de 2026, quando o sistema deve estar em funcionamento pleno em aeroportos, portos e fronteiras terrestres.

Como vai funcionar o novo sistema

Na primeira entrada no continente europeu, o viajante precisará:

Apresentar o passaporte;

Registrar as impressões digitais;

Passar por um escaneamento facial.

Esses dados serão armazenados digitalmente. Na saída, o sistema verificará se o visitante cumpriu o prazo de estadia. Em viagens seguintes, o processo será mais rápido: a identificação será feita por reconhecimento facial.

Crianças de até 12 anos só precisarão tirar uma fotografia. O registro poderá ser feito em totens de autoatendimento ou por agentes de fronteira.

Alguns países também vão disponibilizar aplicativos de pré-cadastro, mas a checagem presencial seguirá obrigatória.

O que muda para os brasileiros

O novo sistema não tem custo, mas exigirá mais tempo na chegada aos aeroportos, especialmente nos primeiros meses. As autoridades europeias alertam para possíveis filas e atrasos durante períodos de grande movimento, como férias e feriados prolongados.

Além disso, a partir do final de 2026, entrará em vigor o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS).

Nesse caso, os brasileiros precisarão preencher um cadastro online e pagar uma taxa de 20 euros (cerca de R$ 125). A autorização valerá por três anos ou até o vencimento do passaporte.

Por que a mudança

De acordo com a Comissão Europeia, o EES foi criado para reduzir fraudes, controlar o tempo de permanência de turistas, reforçar a segurança e combater a imigração irregular.

Entre os países que passarão a adotar a biometria pelo EES estão França, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda, Suíça e Grécia, destinos muito procurados pelos brasileiros.

Países que usarão biometria pelo EES:

Áustria

Bélgica

Bulgária

Croácia

Chéquia (República Checa)

Dinamarca

Estônia

Finlândia

França

Alemanha

Grécia

Hungria

Islândia

Itália

Letônia

Liechtenstein

Lituânia

Luxemburgo

Malta

Países Baixos (Holanda)

Noruega

Polônia

Portugal

Romênia

Eslováquia

Eslovênia

Espanha

Suécia

Suíça

O primeiro grande teste do sistema deve acontecer na Páscoa de 2026, período em que o fluxo de turistas na Europa costuma ser intenso.