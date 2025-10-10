Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TURISMO

Adeus, carimbo: regra muda entrada de brasileiros na Europa neste domingo

Sistema digital com biometria substituirá carimbo no passaporte e controlará tempo de estadia em 29 países europeus

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

10/10/2025 - 12:50 h
Nova regra de entrada de brasileiros na Europa começa a funcionar
Nova regra de entrada de brasileiros na Europa começa a funcionar -

Os brasileiros que viajarem para a Europa a partir deste domingo (12) enfrentarão novas regras de entrada. O tradicional carimbo no passaporte deixará de existir e será substituído por um sistema digital com reconhecimento facial e coleta de impressões digitais.

A mudança faz parte da implementação do Sistema de Entrada/Saída (EES), que será obrigatório para todos os viajantes de fora da União Europeia, incluindo brasileiros, que entrarem no espaço Schengen, composto por 25 países do bloco, além de Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein.

Tudo sobre Turismo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O objetivo é modernizar o controle de fronteiras e acompanhar eletronicamente o tempo de permanência de cada visitante, limitado a 90 dias.

A medida será adotada de forma gradual até abril de 2026, quando o sistema deve estar em funcionamento pleno em aeroportos, portos e fronteiras terrestres.

Como vai funcionar o novo sistema

Na primeira entrada no continente europeu, o viajante precisará:

  • Apresentar o passaporte;
  • Registrar as impressões digitais;
  • Passar por um escaneamento facial.

Esses dados serão armazenados digitalmente. Na saída, o sistema verificará se o visitante cumpriu o prazo de estadia. Em viagens seguintes, o processo será mais rápido: a identificação será feita por reconhecimento facial.

Crianças de até 12 anos só precisarão tirar uma fotografia. O registro poderá ser feito em totens de autoatendimento ou por agentes de fronteira.

Leia Também:

4 ilhas perto de Salvador que você precisa conhecer
Os melhores destinos para aproveitar os 11 feriadões de 2026
Companhia aérea aumenta quantidade de voos para Bahia; veja rotas

Alguns países também vão disponibilizar aplicativos de pré-cadastro, mas a checagem presencial seguirá obrigatória.

O que muda para os brasileiros

O novo sistema não tem custo, mas exigirá mais tempo na chegada aos aeroportos, especialmente nos primeiros meses. As autoridades europeias alertam para possíveis filas e atrasos durante períodos de grande movimento, como férias e feriados prolongados.

Passaporte deixará de ter Europa
Passaporte deixará de ter Europa | Foto: Divulgação

Além disso, a partir do final de 2026, entrará em vigor o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS).

Nesse caso, os brasileiros precisarão preencher um cadastro online e pagar uma taxa de 20 euros (cerca de R$ 125). A autorização valerá por três anos ou até o vencimento do passaporte.

Por que a mudança

De acordo com a Comissão Europeia, o EES foi criado para reduzir fraudes, controlar o tempo de permanência de turistas, reforçar a segurança e combater a imigração irregular.

Entre os países que passarão a adotar a biometria pelo EES estão França, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda, Suíça e Grécia, destinos muito procurados pelos brasileiros.

Países que usarão biometria pelo EES:

  • Áustria
  • Bélgica
  • Bulgária
  • Croácia
  • Chéquia (República Checa)
  • Dinamarca
  • Estônia
  • Finlândia
  • França
  • Alemanha
  • Grécia
  • Hungria
  • Islândia
  • Itália
  • Letônia
  • Liechtenstein
  • Lituânia
  • Luxemburgo
  • Malta
  • Países Baixos (Holanda)
  • Noruega
  • Polônia
  • Portugal
  • Romênia
  • Eslováquia
  • Eslovênia
  • Espanha
  • Suécia
  • Suíça

O primeiro grande teste do sistema deve acontecer na Páscoa de 2026, período em que o fluxo de turistas na Europa costuma ser intenso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carimbo europa passaporte Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nova regra de entrada de brasileiros na Europa começa a funcionar
Play

Turistas denunciam cobrança de R$ 700 para acessar praia paradisíaca na Bahia

Nova regra de entrada de brasileiros na Europa começa a funcionar
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Nova regra de entrada de brasileiros na Europa começa a funcionar
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Nova regra de entrada de brasileiros na Europa começa a funcionar
Play

Setor turístico perdeu R$ 673 milhões em receitas, aponta presidente da ABIH

x