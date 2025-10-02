Fim do carimbo no passaporte: Europa prepara mudança para viajantes

Sistema terá as impressões digitais guardadas a partir da solicitação do visto - Foto: Polícia Federal | Divulgação

Quem desejar entrar em alguns países da Europa vão ter uma novidade. O carimbo nos passaportes vão deixar de existir e países como Portugal, Espanha e Itália substituirão o método por um sistema eletrônico a partir do dia 12 de outubro.

O EES (Sistema de Entrada e Saída, em português) vai ser implementado gradualmente nas fronteiras de 29 países durante o período de seis meses. A mudança deve acabar no dia 9 de abril de 2026.

A ferramenta vai coletar daos biométricos dos viajantes como imagem facial e impressões digitais. O instrumento será aplicado a todos os viajantes que não possuem nacionalidade de nenhum país que pertence à União Europeia e também nações como Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça.

Como funcionará o EES

Agentes de fronteira vão coletar dados pessoais dos viajantes. Entre as informações estarão a data de entrada e saída do país e do bloco para registro no sistema eletrônico.

Para viajantes com visto de curta duração, o sistema armazenará apenas a imagem facial. O sistema terá as impressões digitais guardadas a partir da solicitação do visto.

Já para viajantes que não precisam de visto, o agente de fronteira pedirá quatro impressões digitais e uma foto do rosto.

Confira a lista de países que usarão o EES: