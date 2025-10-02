Menu
HOME > MUNDO
MUNDO

Fim do carimbo no passaporte: Europa prepara mudança para viajantes

Novo sistema de controle coletará dados biométricos de viajantes

Redação

Por Redação

02/10/2025 - 12:49 h | Atualizada em 02/10/2025 - 13:20
Sistema terá as impressões digitais guardadas a partir da solicitação do visto
Sistema terá as impressões digitais guardadas a partir da solicitação do visto

Quem desejar entrar em alguns países da Europa vão ter uma novidade. O carimbo nos passaportes vão deixar de existir e países como Portugal, Espanha e Itália substituirão o método por um sistema eletrônico a partir do dia 12 de outubro.

O EES (Sistema de Entrada e Saída, em português) vai ser implementado gradualmente nas fronteiras de 29 países durante o período de seis meses. A mudança deve acabar no dia 9 de abril de 2026.

A ferramenta vai coletar daos biométricos dos viajantes como imagem facial e impressões digitais. O instrumento será aplicado a todos os viajantes que não possuem nacionalidade de nenhum país que pertence à União Europeia e também nações como Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça.

Leia Também:

“Erro invisível” faz com que passaportes argentinos fiquem inválidos
Brasil melhora posição entre passaportes mais fortes do mundo em 2025
Entrada restrita: 7 países que não facilitam a vida de turistas brasileiros
Como tirar passaporte na Bahia? Saiba passo a passo e valores

Como funcionará o EES

Agentes de fronteira vão coletar dados pessoais dos viajantes. Entre as informações estarão a data de entrada e saída do país e do bloco para registro no sistema eletrônico.

Para viajantes com visto de curta duração, o sistema armazenará apenas a imagem facial. O sistema terá as impressões digitais guardadas a partir da solicitação do visto.

Já para viajantes que não precisam de visto, o agente de fronteira pedirá quatro impressões digitais e uma foto do rosto.

Confira a lista de países que usarão o EES:

  1. Áustria
  2. Bélgica
  3. Bulgária
  4. Croácia
  5. Chéquia (República Tcheca)
  6. Dinamarca
  7. Estônia
  8. Finlândia
  9. França
  10. Alemanha
  11. Grécia
  12. Hungria
  13. Islândia
  14. Itália
  15. Letônia
  16. Liechtenstein
  17. Lituânia
  18. Luxemburgo
  19. Malta
  20. Países Baixos (Holanda)
  21. Noruega
  22. Polônia
  23. Portugal
  24. Romênia
  25. Eslováquia
  26. Eslovênia
  27. Espanha
  28. Suécia
  29. Suíça

