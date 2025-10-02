MUNDO
Fim do carimbo no passaporte: Europa prepara mudança para viajantes
Novo sistema de controle coletará dados biométricos de viajantes
Por Redação
Quem desejar entrar em alguns países da Europa vão ter uma novidade. O carimbo nos passaportes vão deixar de existir e países como Portugal, Espanha e Itália substituirão o método por um sistema eletrônico a partir do dia 12 de outubro.
O EES (Sistema de Entrada e Saída, em português) vai ser implementado gradualmente nas fronteiras de 29 países durante o período de seis meses. A mudança deve acabar no dia 9 de abril de 2026.
A ferramenta vai coletar daos biométricos dos viajantes como imagem facial e impressões digitais. O instrumento será aplicado a todos os viajantes que não possuem nacionalidade de nenhum país que pertence à União Europeia e também nações como Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça.
Leia Também:
Como funcionará o EES
Agentes de fronteira vão coletar dados pessoais dos viajantes. Entre as informações estarão a data de entrada e saída do país e do bloco para registro no sistema eletrônico.
Para viajantes com visto de curta duração, o sistema armazenará apenas a imagem facial. O sistema terá as impressões digitais guardadas a partir da solicitação do visto.
Já para viajantes que não precisam de visto, o agente de fronteira pedirá quatro impressões digitais e uma foto do rosto.
Confira a lista de países que usarão o EES:
- Áustria
- Bélgica
- Bulgária
- Croácia
- Chéquia (República Tcheca)
- Dinamarca
- Estônia
- Finlândia
- França
- Alemanha
- Grécia
- Hungria
- Islândia
- Itália
- Letônia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Malta
- Países Baixos (Holanda)
- Noruega
- Polônia
- Portugal
- Romênia
- Eslováquia
- Eslovênia
- Espanha
- Suécia
- Suíça
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes