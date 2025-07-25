Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Brasil melhora posição entre passaportes mais fortes do mundo em 2025

Estudo da Henley & Partners destaca os passaportes mais e menos aceitos do planeta

Por Redação

25/07/2025 - 15:23 h
Passaporte brasileiro
Passaporte brasileiro -

O passaporte brasileiro ganhou mais força no cenário internacional em 2025, conquistando a 16ª colocação no ranking de documentos de viagem mais poderosos do mundo, de acordo com levantamento da consultoria Henley & Partners. A nova posição representa uma melhora em relação à edição anterior, publicada em fevereiro, quando o Brasil figurava no 17º lugar.

A valorização se deve, principalmente, à recente política de flexibilização de vistos adotada pela China, que passou a permitir a entrada de cidadãos brasileiros sem a necessidade de visto. A medida também beneficiou outros países sul-americanos, como Argentina, Chile, Peru e Uruguai.

Com isso, o passaporte do Brasil passou a garantir acesso livre a 170 países, um a mais do que no início do ano. A análise da Henley & Partners leva em consideração dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) e avalia 199 passaportes com base no número de destinos acessíveis sem visto, totalizando 227 localidades monitoradas.

Na mesma posição que o Brasil, também estão Argentina e San Marino, todos com acesso facilitado a 170 países.

Leia Também:

O que esperar da nova Lei de Reciprocidade Comercial?
Em alta! 10 profissões que pagam bem e não exigem faculdade
Falsa pobre: estudante de medicina é desmascarada por juíz

Os países asiáticos e europeus continuam dominando o topo da lista. Singapura lidera isoladamente com entrada livre em 193 destinos, enquanto Japão e Coreia do Sul aparecem logo em seguida, com 190. Na outra ponta do ranking, o Afeganistão permanece como o passaporte menos aceito do mundo, com entrada sem visto permitida em apenas 25 países.

O índice é atualizado desde 2006 e serve como termômetro de políticas de mobilidade e relações diplomáticas globais.

Veja ranking completo:

Os 20 mais poderosos do mundo:

  • Singapura (193 destinos)
  • Japão e Coreia do Sul (190 destinos)
  • Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália e Espanha (189 destinos)
  • Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Suécia (188 destinos)
  • Grécia, Nova Zelândia e Suíça (187 destinos)
  • Reino Unido (186 destinos)
  • Austrália, Chechênia, Hungria, Malta e Polônia (185 destinos)
  • Canadá, Estônia e Emirados Árabes Unidos (184 destinos)
  • Croácia, Letônia, Eslováquia e Eslovênia(183 destinos)
  • EUA, Islândia e Lituânia (182 destinos)
  • Liechtenstein e Malásia (181 destinos)
  • Chipre (178 destinos)
  • Romênia, Bulgária e Mônaco (177 destinos)
  • Chile (176 destinos)
  • Andorra (171 destinos)
  • Argentina, Brasil, San Marino (170 destinos)
  • Hong Kong (169 destinos)
  • Israel (168 destinos)
  • Brunei (164 destinos)
  • Barbados (163 destinos)

Os 10 piores:

  • Líbano (44 destinos)
  • República Democrática do Congo e Sudão do Sul (43 destinos)
  • Irã e Sri Lanka (42 destinos)
  • Sudão (41 destinos)
  • Coreia do Norte (40 destinos)
  • Bangladesh, Palestina e Eritreia (39 destinos)
  • Líbia e Nepal (38 destinos)
  • Somália, Paquistão e Iêmen (32 destinos)
  • Iraque (30 destinos)
  • Síria (27 destinos)
  • Afeganistão (25 destinos)

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

2025 brasil mundo passaporte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Passaporte brasileiro
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Passaporte brasileiro
Play

Cantor gospel é baleado por policial dentro de ônibus; veja vídeo

Passaporte brasileiro
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Passaporte brasileiro
Play

Líderes do BDM da Bahia são capturados em São Paulo durante operação

x