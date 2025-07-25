Brasil melhora posição entre passaportes mais fortes do mundo em 2025

Passaporte brasileiro - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O passaporte brasileiro ganhou mais força no cenário internacional em 2025, conquistando a 16ª colocação no ranking de documentos de viagem mais poderosos do mundo, de acordo com levantamento da consultoria Henley & Partners. A nova posição representa uma melhora em relação à edição anterior, publicada em fevereiro, quando o Brasil figurava no 17º lugar.

A valorização se deve, principalmente, à recente política de flexibilização de vistos adotada pela China, que passou a permitir a entrada de cidadãos brasileiros sem a necessidade de visto. A medida também beneficiou outros países sul-americanos, como Argentina, Chile, Peru e Uruguai.

Com isso, o passaporte do Brasil passou a garantir acesso livre a 170 países, um a mais do que no início do ano. A análise da Henley & Partners leva em consideração dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) e avalia 199 passaportes com base no número de destinos acessíveis sem visto, totalizando 227 localidades monitoradas.

Na mesma posição que o Brasil, também estão Argentina e San Marino, todos com acesso facilitado a 170 países.

Os países asiáticos e europeus continuam dominando o topo da lista. Singapura lidera isoladamente com entrada livre em 193 destinos, enquanto Japão e Coreia do Sul aparecem logo em seguida, com 190. Na outra ponta do ranking, o Afeganistão permanece como o passaporte menos aceito do mundo, com entrada sem visto permitida em apenas 25 países.

O índice é atualizado desde 2006 e serve como termômetro de políticas de mobilidade e relações diplomáticas globais.

Veja ranking completo:

Os 20 mais poderosos do mundo:

Singapura (193 destinos)

Japão e Coreia do Sul (190 destinos)

Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália e Espanha (189 destinos)

Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Suécia (188 destinos)

Grécia, Nova Zelândia e Suíça (187 destinos)

Reino Unido (186 destinos)

Austrália, Chechênia, Hungria, Malta e Polônia (185 destinos)

Canadá, Estônia e Emirados Árabes Unidos (184 destinos)

Croácia, Letônia, Eslováquia e Eslovênia(183 destinos)

EUA, Islândia e Lituânia (182 destinos)

Liechtenstein e Malásia (181 destinos)

Chipre (178 destinos)

Romênia, Bulgária e Mônaco (177 destinos)

Chile (176 destinos)

Andorra (171 destinos)

Argentina, Brasil, San Marino (170 destinos)

Hong Kong (169 destinos)

Israel (168 destinos)

Brunei (164 destinos)

Barbados (163 destinos)

Os 10 piores: