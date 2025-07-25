BRASIL
Brasil melhora posição entre passaportes mais fortes do mundo em 2025
Estudo da Henley & Partners destaca os passaportes mais e menos aceitos do planeta
Por Redação
O passaporte brasileiro ganhou mais força no cenário internacional em 2025, conquistando a 16ª colocação no ranking de documentos de viagem mais poderosos do mundo, de acordo com levantamento da consultoria Henley & Partners. A nova posição representa uma melhora em relação à edição anterior, publicada em fevereiro, quando o Brasil figurava no 17º lugar.
A valorização se deve, principalmente, à recente política de flexibilização de vistos adotada pela China, que passou a permitir a entrada de cidadãos brasileiros sem a necessidade de visto. A medida também beneficiou outros países sul-americanos, como Argentina, Chile, Peru e Uruguai.
Com isso, o passaporte do Brasil passou a garantir acesso livre a 170 países, um a mais do que no início do ano. A análise da Henley & Partners leva em consideração dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) e avalia 199 passaportes com base no número de destinos acessíveis sem visto, totalizando 227 localidades monitoradas.
Na mesma posição que o Brasil, também estão Argentina e San Marino, todos com acesso facilitado a 170 países.
Os países asiáticos e europeus continuam dominando o topo da lista. Singapura lidera isoladamente com entrada livre em 193 destinos, enquanto Japão e Coreia do Sul aparecem logo em seguida, com 190. Na outra ponta do ranking, o Afeganistão permanece como o passaporte menos aceito do mundo, com entrada sem visto permitida em apenas 25 países.
O índice é atualizado desde 2006 e serve como termômetro de políticas de mobilidade e relações diplomáticas globais.
Veja ranking completo:
Os 20 mais poderosos do mundo:
- Singapura (193 destinos)
- Japão e Coreia do Sul (190 destinos)
- Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália e Espanha (189 destinos)
- Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Suécia (188 destinos)
- Grécia, Nova Zelândia e Suíça (187 destinos)
- Reino Unido (186 destinos)
- Austrália, Chechênia, Hungria, Malta e Polônia (185 destinos)
- Canadá, Estônia e Emirados Árabes Unidos (184 destinos)
- Croácia, Letônia, Eslováquia e Eslovênia(183 destinos)
- EUA, Islândia e Lituânia (182 destinos)
- Liechtenstein e Malásia (181 destinos)
- Chipre (178 destinos)
- Romênia, Bulgária e Mônaco (177 destinos)
- Chile (176 destinos)
- Andorra (171 destinos)
- Argentina, Brasil, San Marino (170 destinos)
- Hong Kong (169 destinos)
- Israel (168 destinos)
- Brunei (164 destinos)
- Barbados (163 destinos)
Os 10 piores:
- Líbano (44 destinos)
- República Democrática do Congo e Sudão do Sul (43 destinos)
- Irã e Sri Lanka (42 destinos)
- Sudão (41 destinos)
- Coreia do Norte (40 destinos)
- Bangladesh, Palestina e Eritreia (39 destinos)
- Líbia e Nepal (38 destinos)
- Somália, Paquistão e Iêmen (32 destinos)
- Iraque (30 destinos)
- Síria (27 destinos)
- Afeganistão (25 destinos)
