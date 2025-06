Como tirar passaporte na Bahia? Saiba passo a passo e valores

PF tem serviço online de agendamento de emissão de passaporte - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Tirar o passaporte é o primeiro passo para quem deseja viajar ao exterior. No Brasil, o processo é feito pela Polícia Federal e, embora pareça burocrático, é relativamente simples quando seguido com atenção.

O Portal A TARDE separou um passo a passo para quem quer garantir o seu passaporte brasileiro. Se atente aos documentos exigidos, os custos e os prazos!

Quem pode tirar passaporte?

Todo cidadão brasileiro pode solicitar o passaporte comum, inclusive crianças e adolescentes - desde que os responsáveis legais autorizem. Para estrangeiros residentes no Brasil, é possível solicitar o passaporte para estrangeiro (documento diferente do passaporte comum brasileiro).

Veja o passo a passo:

PASSO 1: REUNIR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

A primeira etapa é separar os documentos exigidos. Não é necessário apresentar cópias, apenas os originais. São eles:

Documento de identidade (RG, carteira de motorista, passaporte anterior, carteira funcional reconhecida por lei etc.)

Título de eleitor e comprovantes de votação ou justificativa nas duas últimas eleições (ou certidão do TSE)

Documento que comprove quitação com o serviço militar (no caso de homens entre 19 e 45 anos)

CPF (caso o número não conste em outro documento)

Passaporte anterior, se houver

Certidão de nascimento para menores de 12 anos

Fotografia 5 x 7 para menor de 5 anos

Em caso de dúvidas sobre a documentação, o ideal é consultar o site oficial da Polícia Federal, pois casos específicos (como mudança de nome, naturalização ou problemas eleitorais) podem exigir documentos adicionais.

Passaporte brasileiro | Foto: Polícia Federal | Divulgação

PASSO 2: PREENCHER O FORMULÁRIO ONLINE

No site da Polícia Federal, é preciso preencher o Formulário de Solicitação de Passaporte. O sistema pedirá dados pessoais, endereço, contatos e documentos.

Ao final, será gerado um protocolo com um número de solicitação e a Guia de Recolhimento da União (GRU), que precisa ser paga para dar prosseguimento ao pedido.

PASSO 3: PAGAR A TAXA

O valor da taxa para emissão do passaporte comum, em 2025, é de R$ 257,25. O pagamento deve ser feito exclusivamente via GRU, em bancos autorizados ou por meio de aplicativos bancários. A emissão do documento só começa após a compensação bancária, que pode levar até 3 dias úteis.

Para passaportes de urgência e emergência, existe a taxa comum + a taxa adicional de R$ 77,17 gerada durante o atendimento, totalizando R$ 334,42.

PASSO 4: AGENDAR O ATENDIMENTO

Após o pagamento, o solicitante deve voltar ao site da Polícia Federal e agendar o atendimento presencial. O sistema mostrará as datas e horários disponíveis nos postos da PF — é possível escolher o mais próximo da residência ou do trabalho.

O agendamento é obrigatório e o comparecimento deve ser pontual. Em cidades maiores, como São Paulo e Rio de Janeiro, a procura é alta e as vagas podem demorar algumas semanas.

PASSO 5: COMPARECER AO POSTO DA POLÍCIA FEDERAL

No dia marcado, é preciso levar todos os documentos originais e o comprovante de pagamento da GRU. No local, a equipe da Polícia Federal fará a conferência da documentação, colherá as digitais e tirará a foto que será usada no passaporte — por isso, não é necessário levar foto 3x4.

Não é possível enviar outra pessoa no seu lugar. O comparecimento é sempre pessoal, inclusive para crianças, que devem estar acompanhadas por seus responsáveis legais.

PASSO 6: ACOMPANHAR A ENTREGA E RETIRAR O PASSAPORTE

Depois do atendimento, a entrega costuma levar entre 6 e 10 dias úteis, dependendo da localidade. O prazo exato é informado no protocolo entregue no dia da entrevista.

O passaporte deve ser retirado pessoalmente, com apresentação de documento de identidade e assinatura de recibo. Se não for retirado em até 90 dias, é cancelado automaticamente.

Prazos e validade

O passaporte comum tem validade de:

1 ano para crianças até 1 ano incompleto

2 a 5 anos para crianças entre 1 e 18 anos, de forma progressiva

10 anos para maiores de 18 anos

Após vencido, é necessário fazer um novo pedido. Não existe renovação — o processo é o mesmo de um passaporte novo.

Dicas finais

Verifique a validade do passaporte com antecedência: muitos países exigem que ele tenha pelo menos 6 meses de validade.

Sempre confira as exigências do país de destino com antecedência: vacinas, vistos, passagens e hospedagem podem ser exigidos na imigração.

Guarde o passaporte em local seguro - a emissão de 2ª via por perda ou roubo tem taxa mais alta (R$ 514,50).