4 ilhas perto de Salvador que você precisa conhecer

Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na parte norte da Ilha dos Frades - Foto: Uendel Galter | Ag. A Tarde

Engana-se quem pensa que os destinos paradisíacos da Bahia ficam longe de Salvador. Os arredores da capital baiana contam com quatro ilhas perfeitas para curtir um dia de folga ou um fim de semana em família.

Localizadas na Baía de Todos os Santos, as ilhas podem ser acessadas pelo ferry boat, que custa R$6,90 nos dias úteis para pedestres e R$9,20 nos fins de semana. O acesso também pode ser feito por escuna, lancha ou barco.

Confira as opções:

Ilha dos Frades

Um dos destinos mais procurados pelos soteropolitanos e turistas, a Ilha dos Frades é um exemplo de preservação ambiental, com apoio da Fundação Baía Viva. O local ainda conta com a Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, eleita como uma das melhores praias do Brasil e do mundo pelo selo de Bandeira Azul.

O acesso à ilha pode ser feito de duas maneiras: saindo diretamente de Salvador através de passeios de escuna e catamarã no Terminal Turístico Náutico da Bahia ou saindo de barco da cidade de Madre de Deus.

Ilha de Itaparica

Outra opção famosa é a Ilha de Itaparica, que fica na divisa entre os municípios de Vera Cruz e Itaparica. Na próxima semana, o local contará com uma programação de 15 dias de festas para todas as idades, em celebração aos 194 anos de emancipação política da Ilha, que fica localizada a 29,2 km de Salvador, capital da Bahia.

O acesso à ilha pode ser feito saindo de Salvador por ferry boat ou lancha.

Ilha de Maré

Paraíso remanescente de quilombos, a Ilha de Maré é um paraíso localizado no centro da Baía de Todos os Santos, próxima ao Porto de Aratu. O local é formado por pequenos vilarejos e praias paradisíacas como Itamoabo, das Neves, Praia Grande, de Santana e do Botelho ou Oratório de Maré.

O local pode ser acessado por barcos que saem do Terminal Marítimo de São Tomé de Paripe, no subúrbio ferroviário de Salvador. O trajeto leva cerca de 20 minutos e a passagem custa aproximadamente R$ 10 por pessoa.

Ilha de Bom Jesus dos Passos

Distante do grande centro e das rotas tradicionais de turistas, a Ilha de Bom Jesus dos Passos é um paraíso escondido. Localizado entre a Ilha dos Frades e Madre de Deus, o local tem 0,45 km² de área e 1.465 moradores.

O acesso se dá exclusivamente por embarcações que partem do terminal marítimo localizado no município de Madre de Deus.