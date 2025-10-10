Os melhores destinos para aproveitar os 11 feriadões de 2026

Com praias caribenhas e cidades históricas, a Colômbia une belezas naturais e preços acessíveis - Foto: Reprodução internet

O ano de 2026 se mostra favorável para quem deseja planejar viagens e aproveitar feriados prolongados. Ao contrário de 2025, o próximo ano terá a maioria dos feriados nacionais em dias úteis, o que cria excelentes oportunidades para "emendar" folgas e planejar aquela viagem que parecia impossível.

Nove dos dez feriados nacionais cairão em dias de semana. A cerca de dois meses para 2026, o A TARDE preparou uma lista de destinos nacionais e internacionais, com média de custos para dar tempo de planejar a viagem, já que passagens e hospedagem oferecem dscontos para compras a longo prazo.

Feriados Prolongados de 2026

Confraternização Universal: 1 de janeiro (quinta-feira).

1 de janeiro (quinta-feira). Carnaval: 16 de fevereiro (segunda-feira) e 17 de fevereiro (terça-feira), com a Quarta-feira de Cinzas (18 de fevereiro) sendo ponto facultativo até as 14h. Esta é uma das maiores folgas do ano para quem pode emendar

16 de fevereiro (segunda-feira) e 17 de fevereiro (terça-feira), com a Quarta-feira de Cinzas (18 de fevereiro) sendo ponto facultativo até as 14h. Esta é uma das maiores folgas do ano para quem pode emendar Paixão de Cristo: 3 de abril (sexta-feira).

3 de abril (sexta-feira). Tiradentes : 21 de abril (terça-feira).

: 21 de abril (terça-feira). Dia do Trabalho: 1º de maio (sexta-feira).

1º de maio (sexta-feira). Corpus Christi: 4 de junho (quinta-feira), ponto facultativo.

4 de junho (quinta-feira), ponto facultativo. Independência do Brasil: 7 de setembro (segunda-feira).

7 de setembro (segunda-feira). Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro (segunda-feira).

12 de outubro (segunda-feira). Finados : 2 de novembro (segunda-feira).

: 2 de novembro (segunda-feira). Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra: 20 de novembro (sexta-feira), um feriado nacional.

20 de novembro (sexta-feira), um feriado nacional. Natal: 25 de dezembro (sexta-feira).

Destinos internacionais

Após pesquisas, identificamos que a América do Sul é uma ótima opção para quem quer viajar para fora do país sem gastar muito. Sua localização geográfica, atrelado ao fato do real ter bom poder de compra em alguns países, coloca esse destino como acessível para muitos brasileiros. Outras opções interessantes estão na Ásia, no leste europeu e na África.

Argentina

Argentina | Foto: Reprodução internet

O país vizinho é um dos mais acessíveis para brasileiros. Buenos Aires oferece cultura, gastronomia e paisagens de tirar o fôlego a preços convidativos. O custo total de uma viagem para Buenos Aires pode variar de R$ 2.500 a R$ 5.000 por pessoa para um roteiro de 5 dias, dependendo do tipo de viagem (mochilão, econômico, intermediário ou mais confortável).

Colômbia

Com praias caribenhas e cidades históricas, a Colômbia une belezas naturais e preços acessíveis | Foto: Reprodução internet

Com praias caribenhas e cidades históricas, a Colômbia une belezas naturais e preços acessíveis. Cidades como Cartagena é para uma viagem econômica. O custo para uma viagem para Cartagena pode variar bastante dependendo do seu estilo de viagem e das suas escolhas.

Com base em pesquisas, uma viagem econômica de 5 dias pode custar em média R$ 3.800. Pacotes de viagem (voo + hotel) para 3 dias podem variar de R$ 1.152 para uma opção econômica até R$ 3.059 para uma viagem de luxo.

Peru

| Foto: Willian Justen de Vasconcellos on Unsplash

Conhecido pela história inca e pela gastronomia premiada, o Peru oferece um ótimo custo-benefício. Cidade como Machu Picchu merece ser explorada. As passagens de ida e volta para o Peru (Lima ou Cusco) podem ser encontradas a partir de R$ 1.500, mas a média fica entre R$ 2.000 e R$ 3.000, com promoções que podem chegar a R$ 1.233.

Voos para Cusco geralmente exigem uma conexão em Lima. Custos com hospedagem a partir de US$ 20 (cerca de R$ 100) por noite, enquanto as opções de luxo podem ultrapassar US$ 500 (cerca de R$ 2.500) por noite. Hoteis em Águas Calientes, a cidade mais próxima de Machu Picchu, têm diárias a partir de US$ 25 (cerca de R$ 125).

Bolívia

Bolívia | Foto: DIvulgação internet

Para quem busca aventura e paisagens extremas, a Bolívia é uma das opções mais baratas da América do Sul. A capital La Paz é parada obrigatória. A moeda local é o Boliviano (BOB), e o câmbio é favorável para quem viaja com o real brasileiro ou dólar.

O custo total da viagem, no estilo mochileiro/econômico custa entre R$ 2.500 e R$ 3.500 para uma viagem de 7 dias, excluindo a passagem aérea. No estilo intermediário, cerca de R$ 4.000 a R$ 6.000 para uma viagem de 7 dias.

Tailândia

Beautiful mountains in Ratchaprapha Dam at Khao Sok National Park, Surat Thani Province, Thailand. | Foto: Tailândia

Um clássico para viajantes econômicos, a Tailândia é a porta de entrada para o Sudeste Asiático. Oferece praias paradisíacas, templos magníficos e culinária de rua com preços irrisórios.

A estimativa de uma viagem econômica, para uma estadia de 15 dias, você pode gastar de R$ 6.000 a R$ 9.000 por pessoa, com tudo incluído. Uma viagem intermediária, mais confortável de 15 dias custaria entre R$ 9.000 e R$ 15.000 por pessoa.

Turquia

Turquia | Foto: Reprodução internet

Um destino que une influências europeias e asiáticas com preços atrativos. A capital, Istambul, oferece uma experiência única que combina história milenar, cultura vibrante e paisagens deslumbrantes.

Os custos da viagem podem variar bastante de acordo com seu estilo e época do ano, mas a cidade oferece opções para todos os bolsos. A moeda local é a Lira Turca (TRY). A estimativa de custo total de uma viagem econômica, para 7 dias, um roteiro com foco em economia sai entre R$ 5.000 e R$ 8.000 por pessoa, incluindo passagem.

Marrocos

Marrocos | Foto: Reprodução internet

Se você busca uma imersão cultural, o Marrocos oferece mercados (souks) e o deserto do Saara a preços acessíveis. A depender do estilo de viagem, época do ano, os custos podem variar.

A moeda local é o Dirham Marroquino (MAD). O custo total de uma viagem econômica, de 10 a 15 dias, varia entre R$ 3.000 a R$ 6.000 por pessoa (excluindo a passagem aérea).

Destinos brasileiros

O Basil também tem uma variedade enorme de lugares que cabem no bolso. Muitas vezes, a economia na passagem aérea ou no transporte de ônibus já faz uma grande diferença.

Alagoas

Alagoas | Foto: Reprodução internet

Maragogi, conhecida como o "Caribe brasileiro", tem águas cristalinas e piscinas naturais acessíveis, sendo uma excelente opção no Nordeste. Para planejar, é importante saber que os custos variam bastante, principalmente com a época do ano.

A alta temporada (dezembro a fevereiro e julho) eleva os preços, enquanto a baixa temporada (março a junho, setembro e outubro) é mais econômica. Custo total de uma viagem econômica, de 5 a 7 dias, pode custar de R$ 1.500 a R$ 2.500 por pessoa (excluindo a passagem aérea), ficando em hostels ou pousadas simples.

Bahia

Porto Seguro | Foto: Reprodução internet

Porto Seguro, no extremo sul do litoral baiano, oferece uma combinação de praias, história e cultura rica com preços acessíveis. Os custos da viagem podem variar bastante dependendo do seu estilo, mas a cidade oferece opções para todos os bolsos.

O custo total de uma viagem econômica, de 5 a 7 dias, varia entre R$ 1.500 e R$ 2.500 por pessoa (sem a passagem aérea).

Goiás

Chapada dos Veadeiros | Foto: Reprodução internet

A Chapada dos Veadeiros é uma excelente opção para os amantes da natureza. O local oferece cachoeiras, trilhas e mirantes com opções de hospedagem e alimentação mais baratas em vilas como Alto Paraíso e São Jorge.

Custo total de uma viagem econômica, para 5 dias, fica entre R$ 1.500 e R$ 2.500 por pessoa (sem contar a passagem aérea), incluindo transporte compartilhado, hospedagem em hostel e alimentação simples.

Minas Genais

Ouro Preto | Foto: Uwe Bergwitz / Shutterstock.com

A cidade de Ouro Preto é ideal para quem gosta de arquitetura e história, a cidade mineira tem muitas construções históricas e a possibilidade de fazer passeios a pé, reduzindo custos com transporte.

Os custos na categoria econômica, para um fim de semana (3 dias e 2 noites), fica entre R$ 500 e R$ 800 por pessoa (sem a passagem de ônibus ou avião), ficando em hostels ou repúblicas.

Maranhão

Lençois Maranhenses | Foto: Irlen Menezes / Blumar Turismo

Lençois Maranhenses é um destino único com dunas e lagoas de água doce. É possível economizar optando por passeios coletivos e hospedagem em Barreirinhas.

A maioria dos gastos está relacionada ao transporte interno e aos passeios. Para uma viagem econômica, para um roteiro de 4 a 5 dias, o custo pode ficar entre R$ 1.500 e R$ 2.500 por pessoa (sem contar a passagem aérea).

Paraíba

| Foto: Divulgação Governo Paraíba

João Pessoa é a capital paraibana. Conhecida por ter um custo de vida baixo, com praias urbanas tranquilas e uma culinária regional deliciosa, torna-se uma excelente opção.

O custo de uma viagem econômica, para um roteiro de 5 a 7 dias, fica entre R$ 1.500 e R$ 2.500 por pessoa (sem a passagem aérea), ficando em hostels ou pousadas simples.