Summit de Negócios Made in Bahia destaca o potencial do Turismo como vetor estratégico da economia baiana

Turismo na Bahia em pauta: Summit de Negócios Made in Bahia - Foto: Divulgação

Reconhecida como um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil, a Bahia tem no Turismo um de seus maiores ativos econômicos e o tema ganhará destaque na programação do Summit de Negócios Made in Bahia. Considerado o principal encontro de negócios do estado, o evento será realizado nos dias 5 e 6 de novembro, no Centro de Convenções Salvador, reunindo C-levels, formadores de opinião e representantes de empresas de diferentes portes e segmentos.

Segundo dados do Ministério do Turismo e do Observatório do Turismo da Bahia, o estado liderou o crescimento da receita gerada por atividades turísticas no país em março de 2025, com alta de 20,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior, enquanto a média nacional foi de 6,6%.

De acordo com a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), esse desempenho acompanha a elevação no fluxo de visitantes: entre janeiro e abril deste ano, o número de turistas cresceu 9,4% na comparação com o mesmo período de 2024.

Evento discute o crescimento do turismo e seu impacto na economia local | Foto: Divulgação

O resultado evidencia a força do setor e seu potencial para movimentar toda a cadeia de serviços, comércio, cultura e eventos, criar oportunidades para novos negócios e atrair investimentos nacionais e internacionais.

Esse olhar estratégico estará em pauta no painel “As forças e particularidades naturais que fazem da Bahia destaque no turismo nacional”, que contará com a presença do secretário estadual do Turismo, Maurício Bacelar, e reunirá empresários e especialistas do setor.

De acordo com Carlos Falcão, presidente do Business Bahia, uma das empresas realizadoras do evento, “a vocação turística do estado é inegável, e o Summit de Negócios Made in Bahia oferece um espaço privilegiado para discutir como transformar esse ativo em mais desenvolvimento, emprego e renda para os baianos”.

O evento é uma realização conjunta do Grupo Business Bahia, da Zoom Imagem, do LIDE Bahia e da Zum Brazil Eventos. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site https://summitmadeinbahia.com.br/ ou pelo link https://www.sympla.com.br/evento/summit-de-negocios/3105679?referrer=www.google.com,