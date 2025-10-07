Menu
HOME > TURISMO
TURISMO

Companhia aérea aumenta quantidade de voos para Bahia; veja rotas

Empresa anunciou rotas inéditas e ampliação na operação para a alta temporada do verão 2025-2026

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

07/10/2025 - 23:11 h
Empresa amplia quantidade de voos para a Bahia
Empresa amplia quantidade de voos para a Bahia

A LATAM anunciou um reforço significativo em suas operações na Bahia para a alta temporada do verão 2025-2026. A companhia aérea vai ampliar em 15% o número de voos semanais no estado, além de lançar duas novas rotas inéditas a partir do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino a Salvador e Porto Seguro.

De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, entre os dias 15 de dezembro de 2025 e 8 de fevereiro de 2026, a operação da empresa na Bahia crescerá de 77 para 88 voos semanais, com expectativa de atender cerca de 500 mil passageiros durante o período.

As passagens já estão disponíveis para compra no site da companhia aérea e em demais canais de venda.

Rotas com aumento de frequência

  • São Paulo/Guarulhos – Salvador: de 49 para 54 voos semanais
  • São Paulo/Guarulhos – Vitória da Conquista: de 14 para 18 voos semanais
  • São Paulo/Guarulhos – Ilhéus: de 14 para 16 voos semanais

Novas rotas da LATAM

  • Rio de Janeiro/Santos Dumont – Salvador: 7 voos semanais
  • Rio de Janeiro/Santos Dumont – Porto Seguro: 7 voos semanais

LATAM anuncia aumento em todo o país

De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a LATAM transportou mais de 730 mil passageiros entre janeiro e agosto de 2025 nas rotas que conectam Guarulhos a Salvador, Vitória da Conquista e Ilhéus.

Praias na Bahia vão receber selo Bandeira Azul na temporada 2025/26
É na Bahia? Praia brasileira ganha título importante da América do Sul
Cenário de filme: esta ilha brasileira esconde um vulcão e plantas gigantes

Com os novos incrementos, os viajantes que partem da Bahia em direção ao aeroporto de Guarulhos, principal hub de conexões da companhia no país, poderão acessar quase 60 destinos nacionais e 90 internacionais.

As ampliações fazem parte de um movimento nacional da LATAM, que programou mais de 2 mil voos domésticos extras para a alta temporada.

No total, serão 42,7 mil voos programados entre dezembro e fevereiro, representando um crescimento de 6% na oferta de assentos-quilômetro em relação ao planejado e 9% superior ao mesmo período do ano anterior.

x