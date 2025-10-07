Companhia aérea aumenta quantidade de voos para Bahia; veja rotas

Empresa amplia quantidade de voos para a Bahia - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A LATAM anunciou um reforço significativo em suas operações na Bahia para a alta temporada do verão 2025-2026. A companhia aérea vai ampliar em 15% o número de voos semanais no estado, além de lançar duas novas rotas inéditas a partir do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino a Salvador e Porto Seguro.

De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, entre os dias 15 de dezembro de 2025 e 8 de fevereiro de 2026, a operação da empresa na Bahia crescerá de 77 para 88 voos semanais, com expectativa de atender cerca de 500 mil passageiros durante o período.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As passagens já estão disponíveis para compra no site da companhia aérea e em demais canais de venda.

Rotas com aumento de frequência

São Paulo/Guarulhos – Salvador: de 49 para 54 voos semanais

São Paulo/Guarulhos – Vitória da Conquista: de 14 para 18 voos semanais

São Paulo/Guarulhos – Ilhéus: de 14 para 16 voos semanais

Novas rotas da LATAM

Rio de Janeiro/Santos Dumont – Salvador: 7 voos semanais

Rio de Janeiro/Santos Dumont – Porto Seguro: 7 voos semanais

LATAM anuncia aumento em todo o país

De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a LATAM transportou mais de 730 mil passageiros entre janeiro e agosto de 2025 nas rotas que conectam Guarulhos a Salvador, Vitória da Conquista e Ilhéus.

Com os novos incrementos, os viajantes que partem da Bahia em direção ao aeroporto de Guarulhos, principal hub de conexões da companhia no país, poderão acessar quase 60 destinos nacionais e 90 internacionais.

As ampliações fazem parte de um movimento nacional da LATAM, que programou mais de 2 mil voos domésticos extras para a alta temporada.

No total, serão 42,7 mil voos programados entre dezembro e fevereiro, representando um crescimento de 6% na oferta de assentos-quilômetro em relação ao planejado e 9% superior ao mesmo período do ano anterior.