TURISMO
Companhia aérea aumenta quantidade de voos para Bahia; veja rotas
Empresa anunciou rotas inéditas e ampliação na operação para a alta temporada do verão 2025-2026
Por Luiz Almeida
A LATAM anunciou um reforço significativo em suas operações na Bahia para a alta temporada do verão 2025-2026. A companhia aérea vai ampliar em 15% o número de voos semanais no estado, além de lançar duas novas rotas inéditas a partir do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino a Salvador e Porto Seguro.
De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, entre os dias 15 de dezembro de 2025 e 8 de fevereiro de 2026, a operação da empresa na Bahia crescerá de 77 para 88 voos semanais, com expectativa de atender cerca de 500 mil passageiros durante o período.
As passagens já estão disponíveis para compra no site da companhia aérea e em demais canais de venda.
Rotas com aumento de frequência
- São Paulo/Guarulhos – Salvador: de 49 para 54 voos semanais
- São Paulo/Guarulhos – Vitória da Conquista: de 14 para 18 voos semanais
- São Paulo/Guarulhos – Ilhéus: de 14 para 16 voos semanais
Novas rotas da LATAM
- Rio de Janeiro/Santos Dumont – Salvador: 7 voos semanais
- Rio de Janeiro/Santos Dumont – Porto Seguro: 7 voos semanais
LATAM anuncia aumento em todo o país
De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a LATAM transportou mais de 730 mil passageiros entre janeiro e agosto de 2025 nas rotas que conectam Guarulhos a Salvador, Vitória da Conquista e Ilhéus.
Leia Também:
Com os novos incrementos, os viajantes que partem da Bahia em direção ao aeroporto de Guarulhos, principal hub de conexões da companhia no país, poderão acessar quase 60 destinos nacionais e 90 internacionais.
As ampliações fazem parte de um movimento nacional da LATAM, que programou mais de 2 mil voos domésticos extras para a alta temporada.
No total, serão 42,7 mil voos programados entre dezembro e fevereiro, representando um crescimento de 6% na oferta de assentos-quilômetro em relação ao planejado e 9% superior ao mesmo período do ano anterior.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes