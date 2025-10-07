Praias na Bahia vão receber selo Bandeira Azul na temporada 2025/26

SALVADOR/PORTAL/POLÍTICA Cerimônia de hasteamento da Bandeira Azul na Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na parte norte da Ilha dos Frades, Salvador, Bahia, pela Fundação Baía Viva. Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde Data: 02/11/24 - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

O selo Bandeira Azul, que premia as localidades de praia com práticas sustentáveis, vai contemplar quatro destinos turísticos bastante frequentados na Bahia. Para a temporada 2025/2026 serão 60 praias e marinas de todo o Brasil.

Com isso, o país segue na liderança sul-americana na promoção do turismo sustentável, com o maior número de praias e marinas premiadas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para receber o selo, os destinos precisam comprovar anualmente o cumprimento de 38 critérios que envolvem qualidade da água, gestão ambiental, segurança, infraestrutura, preservação patrimonial e educação ambiental.

A distribuição geográfica da Bandeira Azul na temporada 2025/2026 contempla seis locais no Nordeste, sendo um em Alagoas e cinco na Bahia. No Sudeste, são 23 aprovações, sendo 19 no Rio de Janeiro e quatro em São Paulo. Santa Catarina se consolida como o estado com maior número de destinos premiados nesta temporada, somando 31 locais.

Confira as localidades contempladas

Praias:

Praia do Patacho, Porto de Pedras – AL Praia do Paraíso – Guarajuba, Camaçari – BA Praia da Espera – Itacimirim, Camaçari – BA Praia da Viração – Ilhas dos Frades, Salvador – BA Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe – Ilha dos Frades, Salvador – BA Praia Azeda-Azedinha, Armação dos Búzios – RJ Praia do Forno, Armação dos Búzios – RJ Praia de José Gonçalves, Armação dos Búzios – RJ Praia de Tucuns, Armação dos Búzios – RJ Praia Lagunar Caiçara – Arraial do Cabo – RJ Praia do Foguete, Cabo Frio – RJ (Trecho em frente a Lagoa das Garças) Praia do Peró, Cabo Frio – RJ Praia do Pontal do Peró, Cabo Frio – RJ Praia da Cidade Nova, Iguaba Grande – RJ Praia de Ubás, Iguaba Grande – RJ Praia do Sossego, Niterói – RJ Prainha, Rio de Janeiro – RJ Praia de Grumari, Rio de Janeiro – RJ (Trecho central) Praia da Reserva, Rio de Janeiro – RJ (Trecho Parque Natural Municipal Nelson Mandela) Praia das Pedras de Sapiatiba, São Pedro da Aldeia – RJ Praia das Pedras de Itaúna, Saquarema – RJ Praia do Canto da Vila, Saquarema – RJ Prainha, Saquarema – RJ Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú – SC Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú – SC Praia de Taquaras, Balneário Camboriú – SC Praia Central, Balneário Piçarras – SC Praia da Barra do Rio Piçarras, Balneário Piçarras – SC Praia de Piçarras, Balneário Piçarras – SC Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras – SC Praia da Conceição, Bombinhas – SC Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas – SC Praia da Tainha, Bombinhas – SC Praia de Mariscal, Bombinhas – SC Prainha de Mariscal, Bombinhas – SC Praia da Lagoa do Peri, Florianópolis – SC Praia das Cordas, Governador Celso Ramos – SC Praia Grande, Governador Celso Ramos – SC Prainha de Itá, Itá – SC Praia dos Molhes do Atalaia, Itajaí – SC Praia da Bacia da Vovó, Penha – SC Praia da Saudade, Penha – SC Praia Grande, Penha – SC Praia Vermelha, Penha – SC Praia do Ervino, São Francisco do Sul – SC Praia de Ubatuba, São Francisco do Sul – SC Praia do Forte, São Francisco do Sul – SC Praia Grande, São Francisco do Sul – SC Prainha – Praia da Saudade, São Francisco do Sul – SC Praia do Tombo, Guarujá – SP.

As praias do Surf, Genipabu e Caribinho, em Guarajuba, também estão sendo certificadas.

Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe | Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

Marinas