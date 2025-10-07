BAHIA
Praias na Bahia vão receber selo Bandeira Azul na temporada 2025/26
Na temporada 2025/2026 vão ser seis localidades contempladas no Nordeste
Por Bernardo Rego
O selo Bandeira Azul, que premia as localidades de praia com práticas sustentáveis, vai contemplar quatro destinos turísticos bastante frequentados na Bahia. Para a temporada 2025/2026 serão 60 praias e marinas de todo o Brasil.
Com isso, o país segue na liderança sul-americana na promoção do turismo sustentável, com o maior número de praias e marinas premiadas.
Para receber o selo, os destinos precisam comprovar anualmente o cumprimento de 38 critérios que envolvem qualidade da água, gestão ambiental, segurança, infraestrutura, preservação patrimonial e educação ambiental.
A distribuição geográfica da Bandeira Azul na temporada 2025/2026 contempla seis locais no Nordeste, sendo um em Alagoas e cinco na Bahia. No Sudeste, são 23 aprovações, sendo 19 no Rio de Janeiro e quatro em São Paulo. Santa Catarina se consolida como o estado com maior número de destinos premiados nesta temporada, somando 31 locais.
Confira as localidades contempladas
Praias:
- Praia do Patacho, Porto de Pedras – AL
- Praia do Paraíso – Guarajuba, Camaçari – BA
- Praia da Espera – Itacimirim, Camaçari – BA
- Praia da Viração – Ilhas dos Frades, Salvador – BA
- Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe – Ilha dos Frades, Salvador – BA
- Praia Azeda-Azedinha, Armação dos Búzios – RJ
- Praia do Forno, Armação dos Búzios – RJ
- Praia de José Gonçalves, Armação dos Búzios – RJ
- Praia de Tucuns, Armação dos Búzios – RJ
- Praia Lagunar Caiçara – Arraial do Cabo – RJ
- Praia do Foguete, Cabo Frio – RJ (Trecho em frente a Lagoa das Garças)
- Praia do Peró, Cabo Frio – RJ
- Praia do Pontal do Peró, Cabo Frio – RJ
- Praia da Cidade Nova, Iguaba Grande – RJ
- Praia de Ubás, Iguaba Grande – RJ
- Praia do Sossego, Niterói – RJ
- Prainha, Rio de Janeiro – RJ
- Praia de Grumari, Rio de Janeiro – RJ (Trecho central)
- Praia da Reserva, Rio de Janeiro – RJ (Trecho Parque Natural Municipal Nelson Mandela)
- Praia das Pedras de Sapiatiba, São Pedro da Aldeia – RJ
- Praia das Pedras de Itaúna, Saquarema – RJ
- Praia do Canto da Vila, Saquarema – RJ
- Prainha, Saquarema – RJ
- Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú – SC
- Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú – SC
- Praia de Taquaras, Balneário Camboriú – SC
- Praia Central, Balneário Piçarras – SC
- Praia da Barra do Rio Piçarras, Balneário Piçarras – SC
- Praia de Piçarras, Balneário Piçarras – SC
- Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras – SC
- Praia da Conceição, Bombinhas – SC
- Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas – SC
- Praia da Tainha, Bombinhas – SC
- Praia de Mariscal, Bombinhas – SC
- Prainha de Mariscal, Bombinhas – SC
- Praia da Lagoa do Peri, Florianópolis – SC
- Praia das Cordas, Governador Celso Ramos – SC
- Praia Grande, Governador Celso Ramos – SC
- Prainha de Itá, Itá – SC
- Praia dos Molhes do Atalaia, Itajaí – SC
- Praia da Bacia da Vovó, Penha – SC
- Praia da Saudade, Penha – SC
- Praia Grande, Penha – SC
- Praia Vermelha, Penha – SC
- Praia do Ervino, São Francisco do Sul – SC
- Praia de Ubatuba, São Francisco do Sul – SC
- Praia do Forte, São Francisco do Sul – SC
- Praia Grande, São Francisco do Sul – SC
- Prainha – Praia da Saudade, São Francisco do Sul – SC
- Praia do Tombo, Guarujá – SP.
As praias do Surf, Genipabu e Caribinho, em Guarajuba, também estão sendo certificadas.
Marinas
- Yacht Clube da Bahia, Salvador – BA
- Marina Costabella, Angra dos Reis – RJ
- Tedesco Marina, Balneário Camboriú – SC
- Iate Clube de Santa Catarina, Florianópolis – SC
- Marina Conceição, Florianópolis – SC
- Marina Itajaí, Itajaí – SC
- Marina Villa Real, São Francisco do Sul – SC
- Iate Clube de Santos, Guarujá – SP
- Voga Marine, Ubatuba – SP
- Marina Kauai, Ubatuba – SP
