Ilha dos Frades mantém Bandeira Azul e consolida turismo sustentável

- Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Banhadas pelas águas cristalinas da Baía de Todos os Santos, as praias de Nossa Senhora do Guadalupe e de Viração, ambas na Ilha dos Frades, em Salvador, foram reconhecidas internacionalmente pela gestão ambiental que vem sendo adotada no arquipélago, por meio da Bandeira Azul. O selo, que certifica praias que seguem critérios ecológicos e sustentáveis, foi hasteado na manhã deste sábado, 2.

Esta é a nona vez que a Ilha recebe o título, de acordo com a presidente da Fundação Baía Viva, Isabela Suarez. Para a empresária, a condecoração impulsiona soteropolitanos e turistas a continuarem visitando o arquipélago.

“Estar na nona renovação significa que a gente vem dando continuidade a uma sequência de trabalhos de sustentabilidade para poder garantir que a gestão ambiental seja aplicada na forma que ela é, e ao mesmo tempo, desenvolvendo e impulsionando cada vez mais o turismo econômico, fundamental para as pessoas que moram aqui”, disse a empresária.

Presidente da Fundação Baía Viva, Isabela Suarez | Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

A coordenadora nacional do programa, Leana Bernardi, explicou como funciona a premiação. As inscrições para participar do programa, segundo a titular, devem ser feitas pelo próprio município.

“O foco do programa Bandeira Azul é promover a mudança de comportamento, não só da comunidade ou dos usuários da praia, [mas sim], de forma geral, desde o gestor público até os comerciantes. Para isso, temos placas e atividades ambientais”, disse.

“Os critérios [para o prêmio] são divididos em quatro temas principais, que é a qualidade da água, a gestão ambiental, segurança e serviços e a educação ambiental, que são as atividades com turistas e estudantes. Todos os anos, os candidatos do programa precisam apresentar relatórios do que foi feito. [...]”, acrescentou.

Bandeira Azul na Praia Nossa Senhora do Guadalupe | Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

As atividades com foco na educação ambiental também recebem apoio da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), por meio da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA). A Major PM Érica Patrícia comentou sobre as ações que vêm sendo desenvolvidas pelos agentes, entre elas estão palestras.

“A ação ambiental é uma das mais importantes políticas públicas, por vezes, a questão do crime ambiental quando ocorre não tem como ser regenerado. Nós trabalhamos efetivamente com a questão da conscientização com o nosso policiamento diário. Com isso, não tem como ter outro resultado, a não ser esse selo”, destacou a militar.

Conhecida pelas suas belezas naturais, Frades atrai no período de alta estação, bem como o verão, até 1.800 turistas, conforme afirmou a executiva da Fundação Baía Viva. Esse número pode dobrar após a nova rota aérea Salvador-Paris,inaugurada pelo Governo da Bahia, na última segunda-feira, 28.

“A partir dos dados que são fornecidos a nós através da concessionária, você tem uma média diária de até 1.800 pessoas por dia [na Ilha]. Isso, sem dúvidas nenhuma, deve aumentar. O que importa é que a partir do momento em que você cria essas rotas internacionais e trazem diretamente, você tira esse lugar da vinculação apenas da sazonalidade”, completou Suarez.

Além do selo Bandeira Azul, válido para a temporada 2024/2025, a ilha deve receber mais um novo título. A novidade, contudo, ainda está sob discussão entre a prefeitura de Salvador e a coordenadora nacional do certificado, Leana Bernardi.

A Praia de Nossa Senhora de Guadalupe é um dos destaques do estado, mantendo-se certificada no programa há quase uma década, o que, segundo Suarez, reflete a consistência das práticas ambientais na área. Este ano, o selo também foi concedido também à Praia de Viração, localizada na Ilha dos Frades, formalizando seu segundo ano de participação no programa.