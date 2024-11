Bandeira azul deve aumentar turismo e empregos na Ilha dos Frades, diz Isabela Suarez

Isabela Suarez, presidente da Fundação Baía Viva - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Presente no hasteamento da Bandeira Azul na Ilha dos Frades, realizado neste sábado, 2, a empresária Isabela Suarez, presidente da Fundação Baía Viva, ressaltou a importância das intervenções realizadas pela instituição para alavancar o turismo sustentável e a empregabilidade do local.

A Ilha dos Frades, que abriga a Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, está entre as premiadas da Bandeira Azul, selo de prêmio internacional que certifica a qualidade e o compromisso com a preservação ambiental e o turismo sustentável. Para ela, a premiação, que coincide com o aniversário da Baía de Todos os Santos, mostra o resultado de anos de qualificação da ilha, que é um dos principais pontos turísticos da Bahia.

| Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

“A gente conseguiu implementar esses trabalhos há 10 anos atrás. Estamos na 9ª renovação que garante a permanência da qualidade da gestão ambiental que é aplicada aqui nessa Ilha. Isso significa que a gente vem dando continuidade é uma sequência dos trabalhos de sustentabilidade para poder garantir que a gestão ambiental hoje seja aplicada na forma como ela é e ao mesmo tempo desenvolvendo e impulsionando cada vez mais o turismo econômico fundamental para sobrevivência das pessoas que moram aqui”, disse a empresária.

Segundo Isabela, entre as intervenções realizadas pela Fundação está a requalificação da capela de Nossa Senhora de Guadalupe, da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe e da Vila, através de empreendimentos locais da Ilha dos Frades.

Capela de Nossa Senhora de Guadalupe | Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

“É importante a gente dizer também que assim como foi pensado um processo de restauro de criação de um projeto de sustentabilidade econômica, a gente criou uma outra ponta onde fica a capela com Nossa Senhora de Loreto. É possível ver as diferenças do antes e depois. A própria estrutura dos restaurantes que ficam na ilha significa que essas pessoas hoje estão no novo caminho, através do empreendimento próprio. Esses trabalhadores passaram por cursos de qualificação de mão de obra, de manipulação de alimentos, de melhor prestação de serviço ao turista. Tivemos um ganho significativo nas atividades e isso traz para eles um lucro maior e muito mais que isso, impacta uma maior empregabilidade do lugar”, finaliza a empresária.

A cerimônia de hasteamento da Bandeira Azul, realizada neste sábado, 2, na Ilha dos Frades, deu início à temporada 2024/2025. A Praia de Nossa Senhora de Guadalupe é um dos destaques do estado, mantendo-se certificada no programa há quase uma década, o que, segundo Suarez, reflete a consistência das práticas ambientais na área. Este ano, o selo também foi concedido também à Praia de Viração, localizada na Ilha dos Frades, formalizando seu segundo ano de participação no programa.