Praias baianas recebem Selo Bandeira Azul 2024

Cerimônia aconteceu no Yacht Clube da Bahia, em Salvador - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

Uma cerimônia realizada nesta sexta-feira, 1º, no Yacht Clube da Bahia, em Salvador, celebrou a entrega do Selo Bandeira Azul a praias e marinas baianas que atendem aos mais elevados padrões de qualidade ambiental e infraestrutura.

O evento, que coincidiu com o aniversário da Baía de Todos os Santos, destacou as praias de Guarajuba, Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe e Viração, além do próprio Yacht Clube da Bahia entre os premiados, consolidando a Bahia como um modelo de preservação ambiental e turismo sustentável no Brasil.

O Selo Bandeira Azul é uma certificação internacional, iniciada na Dinamarca em 1985, que visa incentivar a preservação do meio ambiente e a gestão adequada das áreas costeiras. Para receber o selo, as praias e marinas precisam atender a 34 critérios rigorosos, distribuídos em quatro grupos principais: qualidade da água, infraestrutura, gestão ambiental e educação para a sustentabilidade. No Brasil, o selo é um marco de qualidade, destacando destinos que se comprometem com práticas ambientais exemplares.

Isabela Suarez, presidente da Fundação Baía Viva, uma das apoiadoras do evento e gestora das praias de Viração e Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, enfatizou a importância do selo para a região. “A Bahia, com a maior zona costeira do país, precisa estar à frente nas boas práticas de conservação. Nossa atuação ao longo dos anos demonstra esse compromisso com a qualidade ambiental”.

Praias premiadas

A Praia de Nossa Senhora de Guadalupe é um dos destaques do estado, mantendo-se certificada no programa há quase uma década, o que, segundo Suarez, reflete a consistência das práticas ambientais na área. Este ano, o selo foi concedido também à Praia de Viração, localizada na Ilha dos Frades, formalizando seu segundo ano de participação no programa.

“Esse evento coloca nossa costa em destaque e reforça a importância de continuarmos investindo na preservação, especialmente em um estado turístico com o maior litoral do Brasil”, acrescentou Suarez.

A cerimônia também destacou o papel educativo do programa Bandeira Azul, elemento fundamental para engajar tanto moradores quanto turistas. O presidente do Instituto Ambiente em Rede, Ricardo Cerruti, destacou que o selo não apenas melhora as condições das praias, mas promove uma mudança de comportamento.

“O principal ponto do programa é a mudança de comportamento das pessoas. O selo cria condições para que as áreas costeiras sejam utilizadas de forma sustentável, com atividades organizadas e uma gestão que respeita o uso coletivo e sem conflitos”.

Cerruti apontou ainda que o programa vem crescendo em todo o país, refletindo o reconhecimento internacional do Brasil como destino turístico sustentável. “No ano passado, tínhamos 40 locais certificados; este ano, subimos para 49. Esse crescimento contínuo mostra que estamos avançando no investimento em infraestrutura e saneamento, áreas fundamentais para que as praias possam receber o selo”.

Para a Secretária de Desenvolvimento Econômico de Salvador, Mila Paes, o evento reforça o papel da Bahia no cenário de eventos ambientais e de turismo sustentável. Segundo Paes, Salvador está cada vez mais envolvida em atividades que fomentam a economia do mar e a preservação das áreas costeiras. “A realização da premiação nacional da Bandeira Azul em Salvador coloca a cidade em um circuito importante, o que fortalece a nossa economia e posiciona a Baía de Todos os Santos como referência na economia do mar”.

Boat Show no Nordeste

Além disso, Paes anunciou que Salvador sediará o primeiro Boat Show do Nordeste, consolidando a cidade como um polo para o turismo náutico. “É a primeira vez que o evento acontece na região, e isso mostra o potencial da Bahia para eventos desse porte, que movimentam a economia e incentivam o turismo sustentável”, destacou a secretária, reforçando o compromisso da cidade com o desenvolvimento econômico voltado para o setor náutico.

Durante a cerimônia, foi entregue também o Prêmio Destaque em Educação Ambiental, reconhecendo o município com as melhores iniciativas educacionais voltadas para a preservação da costa. Este prêmio visa incentivar que outras cidades implementem programas similares, promovendo o engajamento comunitário e o compromisso de longo prazo com a qualidade ambiental.

Para os gestores das praias contempladas, o selo traz não apenas reconhecimento, mas um impacto econômico significativo. A certificação valoriza o entorno, influenciando diretamente o setor de serviços, como hotéis, restaurantes e comércios locais. “Os benefícios do programa vão muito além da beleza natural. Eles valorizam o ambiente e melhoram as condições para todos os usuários, sejam turistas ou moradores”, ressaltou Cerruti.

Isabela Suarez situa o evento e a premiação como uma oportunidade de reflexão sobre o impacto positivo que ações de preservação trazem para a Bahia. “É uma celebração, mas também um momento de renovar o nosso compromisso. Precisamos avançar cada vez mais, pois sabemos que preservar o nosso litoral é essencial para a economia e a sustentabilidade a longo prazo”.

Em um contexto global de crescente preocupação com o meio ambiente, o Selo Bandeira Azul reafirma o papel da Bahia na liderança de iniciativas sustentáveis no Brasil. Salvador, com seu protagonismo nesta e em outras iniciativas, consolida-se como um exemplo de preservação e desenvolvimento alinhado ao turismo sustentável.

A Bahia desponta, assim, como uma das grandes representantes do Brasil no cenário de turismo responsável, com suas praias premiadas e gestão comprometida, consolidando-se como um destino de excelência ambiental reconhecido internacionalmente.

*Sob a supervisão da editora Isabel Villela