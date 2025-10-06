É na Bahia? Praia brasileira ganha título importante da América do Sul

Praia em Guarujá é destaque internacional - Foto: Divulgação | PMG

Não é apenas o Nordeste que se destaca pelas belas praias. Em São Paulo, mais precisamente, em Guarujá, a Praia do Tombo provou que consegue ser destaque internacional.

O local garantiu pela 16ª vez consecutiva o selo internacional Bandeira Azul para a temporada 2025/2026, segundo informações do G1. Com a conquista importante, a praia se manteve como a mais certificada da América do Sul.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O programa que garante o selo internacional para as praias é operado pela Foundation for Environmental Education (FEE), uma ONG dinamarquesa que concede o selo internacional de qualidade a praias, marinas e embarcações de turismo em mais de 46 países.

O selo internacional é coordenado pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR) e tem como objetivo conscientizar cidadãos e autoridades a respeito do cuidado com a área oceânica e a vida marinha.

Critérios que a praia precisa seguir

Para conquistar o selo, a cidade precisa atender a 38 critérios rigorosos em seis categorias, são elas:

Gestão ambiental;

Segurança;

Qualidade da água;

Acessibilidade;

Infraestrutura;

Educação para a sustentabilidade.

Conheça a praia brasileira

A Praia do Tombo possui 856 metros de extensão e é conhecida por suas ondas fortes e constantes, que a tornam um dos principais pontos para a prática do surfe no Brasil.

Por causa disso, a região é palco de campeonatos nacionais e internacionais da modalidade. Com isso, a praia segue como cartão-postal do município, atraindo visitantes até de fora do Brasil.