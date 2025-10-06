DESCUBRA QUAL
É na Bahia? Praia brasileira ganha título importante da América do Sul
Praia teve conquista internacional pela 16ª vez consecutiva para a próxima temporada de verão
Por Luiz Almeida
Não é apenas o Nordeste que se destaca pelas belas praias. Em São Paulo, mais precisamente, em Guarujá, a Praia do Tombo provou que consegue ser destaque internacional.
O local garantiu pela 16ª vez consecutiva o selo internacional Bandeira Azul para a temporada 2025/2026, segundo informações do G1. Com a conquista importante, a praia se manteve como a mais certificada da América do Sul.
O programa que garante o selo internacional para as praias é operado pela Foundation for Environmental Education (FEE), uma ONG dinamarquesa que concede o selo internacional de qualidade a praias, marinas e embarcações de turismo em mais de 46 países.
O selo internacional é coordenado pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR) e tem como objetivo conscientizar cidadãos e autoridades a respeito do cuidado com a área oceânica e a vida marinha.
Critérios que a praia precisa seguir
Para conquistar o selo, a cidade precisa atender a 38 critérios rigorosos em seis categorias, são elas:
- Gestão ambiental;
- Segurança;
- Qualidade da água;
- Acessibilidade;
- Infraestrutura;
- Educação para a sustentabilidade.
Conheça a praia brasileira
A Praia do Tombo possui 856 metros de extensão e é conhecida por suas ondas fortes e constantes, que a tornam um dos principais pontos para a prática do surfe no Brasil.
Por causa disso, a região é palco de campeonatos nacionais e internacionais da modalidade. Com isso, a praia segue como cartão-postal do município, atraindo visitantes até de fora do Brasil.
