TURISMO

Cenário de filme: esta ilha brasileira esconde um vulcão e plantas gigantes

Conheça região brasileira que guarda vulcão, cristais raros e histórias de guerra

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

04/10/2025 - 12:42 h
Vulcão brasileiro revela um passado impressionante
Vulcão brasileiro revela um passado impressionante -

Quando se fala em vulcões, o que vem à mente geralmente são paisagens distantes como o Monte Fuji, o Vesúvio ou as erupções da Islândia. Poucos imaginam que o Brasil também guarda um segredo geológico impressionante: o Vulcão Paredão, na Ilha da Trindade, no Espírito Santo.

Essa ilha, formada recentemente por atividade vulcânica, abriga vários vulcões e uma história cheia de mistérios e disputas internacionais. A Ilha da Trindade faz parte de um arquipélago que inclui a Ilha de Martim Vaz e pequenas ilhotas inóspitas, sendo a única habitada, com uma base da Marinha Brasileira.

O vulcão nasceu de um processo chamado “hotspot”, quando o magma pressiona a crosta terrestre até romper, formando ilhas vulcânicas. Apesar da última erupção ter ocorrido há 50 mil anos (um instante em termos geológicos), o arquipélago é o território mais jovem do Brasil, com apenas 3 milhões de anos.

Além da geologia única, a ilha abriga mais de 150 espécies de plantas, incluindo quatro endêmicas, como as imponentes samambaias gigantes, e é ponto de desova para tartarugas marinhas.

Historicamente, a Ilha da Trindade teve papel estratégico: descoberta em 1502 por Estêvão da Gama, despertou interesse da Coroa Inglesa no século 17 e, em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, abrigou uma base secreta alemã, dando origem à Batalha de Trindade. O arquipélago também guarda o raro cristal Hauynita, encontrado apenas em alguns países ao redor do mundo.

A Ilha da Trindade combina geologia, biodiversidade e história, tornando-se um dos lugares mais fascinantes e pouco conhecidos do Brasil. Atualmente, é habitada apenas por militares, servidores do ICMBio, pesquisadores e pessoas ligadas aos dois grupos.

x