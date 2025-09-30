Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TURISMO

Paraíso do Nordeste também se destaca como 2ª cidade mais segura do Brasil

Dado foi apontado pelo Ranking Connected Smart Cities 2024

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

30/09/2025 - 15:51 h | Atualizada em 30/09/2025 - 16:09
Pernambuco
Pernambuco -

Ipojuca, em Pernambuco, não se destaca apenas por abrigar Porto de Galinhas — um dos destinos mais famosos e paradisíacos do Nordeste. O município foi apontado como a segunda cidade mais segura do Brasil no Ranking Connected Smart Cities 2024, reforçando seu apelo aos turistas que buscam beleza natural e tranquilidade.

Beleza que vem com segurança

Porto de Galinhas, cartão postal da região, é conhecida pelas águas cristalinas, piscinas naturais e infraestrutura que privilegiam tanto a preservação ambiental quanto a segurança dos visitantes.

Tudo sobre Turismo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O título conquistado por Ipojuca reforça a combinação rara entre natureza exuberante e baixa criminalidade.

Leia Também:

Rotas Especiais da Chapada Diamantina revelam turismo rural e experiências autênticas
Viajar com tranquilidade: conheça os melhores destinos seguros
Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais
Praia preservada vira refúgio milionário com m² a R$ 50 mil

Turismo planejado

O município tem investido em medidas para garantir a tranquilidade de moradores e turistas, criando um ambiente confiável para quem visita o litoral pernambucano.

Esse cuidado, aliado às belezas naturais, fortalece o destino como escolha de brasileiros e estrangeiros.

Imagem ilustrativa da imagem Paraíso do Nordeste também se destaca como 2ª cidade mais segura do Brasil
| Foto: Divulgação

Muito além da praia

Além das águas claras, Ipojuca oferece passeios de buggy, mergulhos, gastronomia marcante e um carnaval vibrante. A rica cultura local proporciona uma experiência completa, que vai da diversão ao contato com as tradições pernambucanas.

Assim, Ipojuca provou que é possível unir segurança, qualidade de vida e um dos cenários mais deslumbrantes do país — transformando-se em referência no turismo nacional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Porto de Galinhas praia Turismo viagem

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pernambuco
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Pernambuco
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Pernambuco
Play

Setor turístico perdeu R$ 673 milhões em receitas, aponta presidente da ABIH

Pernambuco
Play

Expedição Chile: subida à Cratera Navidad, formada a partir de erupção vulcânica

x