TURISMO
Paraíso do Nordeste também se destaca como 2ª cidade mais segura do Brasil
Dado foi apontado pelo Ranking Connected Smart Cities 2024
Por Iarla Queiroz
Ipojuca, em Pernambuco, não se destaca apenas por abrigar Porto de Galinhas — um dos destinos mais famosos e paradisíacos do Nordeste. O município foi apontado como a segunda cidade mais segura do Brasil no Ranking Connected Smart Cities 2024, reforçando seu apelo aos turistas que buscam beleza natural e tranquilidade.
Beleza que vem com segurança
Porto de Galinhas, cartão postal da região, é conhecida pelas águas cristalinas, piscinas naturais e infraestrutura que privilegiam tanto a preservação ambiental quanto a segurança dos visitantes.
O título conquistado por Ipojuca reforça a combinação rara entre natureza exuberante e baixa criminalidade.
Leia Também:
Turismo planejado
O município tem investido em medidas para garantir a tranquilidade de moradores e turistas, criando um ambiente confiável para quem visita o litoral pernambucano.
Esse cuidado, aliado às belezas naturais, fortalece o destino como escolha de brasileiros e estrangeiros.
Muito além da praia
Além das águas claras, Ipojuca oferece passeios de buggy, mergulhos, gastronomia marcante e um carnaval vibrante. A rica cultura local proporciona uma experiência completa, que vai da diversão ao contato com as tradições pernambucanas.
Assim, Ipojuca provou que é possível unir segurança, qualidade de vida e um dos cenários mais deslumbrantes do país — transformando-se em referência no turismo nacional.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes