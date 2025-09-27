TURISMO
Viajar com tranquilidade: conheça os melhores destinos seguros
Cidades combinam cultura, lazer e infraestrutura para turistas tranquilos
Por Isabela Cardoso
Planejar uma viagem envolve mais do que escolher hotéis e atrações: a segurança do destino é um dos fatores que mais influencia o bem-estar do turista. Em 2025, algumas cidades se destacam justamente por oferecer ruas protegidas, transporte eficiente e infraestrutura que garante tranquilidade, permitindo que visitantes aproveitem cada momento sem preocupação.
Além disso, essas cidades combinam qualidade de vida e experiências culturais. Museus, festivais, gastronomia local e espaços públicos bem-cuidados transformam cada passeio em algo memorável, tornando o turismo mais prazeroso e seguro.
Cidades mais seguras do mundo
O Safe Cities Index, elaborado pela Economist Intelligence Unit, aponta os destinos internacionais que lideram em segurança urbana, mobilidade e qualidade de vida:
- Copenhague (Dinamarca): planejamento urbano eficiente, transporte público ágil e índices de criminalidade muito baixos.
- Toronto (Canadá): referência em diversidade, serviços públicos de qualidade e ruas protegidas.
- Tóquio (Japão): destaque em tecnologia, organização e respeito coletivo nos espaços públicos.
- Singapura: leis rigorosas e alto padrão de vida garantem segurança e conforto.
- Amsterdã (Países Baixos): hospitalidade, segurança para pedestres e ciclistas, e rico patrimônio cultural.
Leia Também:
O que diferencia essas cidades
Além da proteção, esses destinos oferecem experiências autênticas e enriquecedoras. Museus, arquitetura histórica, eventos e festas locais transformam a viagem em algo memorável. A qualidade de vida se evidencia em espaços públicos limpos, transporte eficiente, acesso a lazer e saúde, tornando o passeio mais confortável e seguro.
Por que a segurança faz diferença na viagem
Optar por cidades seguras permite que turistas aproveitem cada atração sem ansiedade. A ausência de preocupações cotidianas aumenta o bem-estar, torna os passeios mais agradáveis e garante lembranças positivas.
Além disso, escolher destinos protegidos permite desfrutar de cultura, gastronomia e lazer sem que o medo interfira na experiência. Segurança e turismo caminham lado a lado, proporcionando viagens completas e memoráveis.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes