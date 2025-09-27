Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TURISMO

Viajar com tranquilidade: conheça os melhores destinos seguros

Cidades combinam cultura, lazer e infraestrutura para turistas tranquilos

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

27/09/2025 - 12:29 h
Copenhague, na Dinamarca
Copenhague, na Dinamarca -

Planejar uma viagem envolve mais do que escolher hotéis e atrações: a segurança do destino é um dos fatores que mais influencia o bem-estar do turista. Em 2025, algumas cidades se destacam justamente por oferecer ruas protegidas, transporte eficiente e infraestrutura que garante tranquilidade, permitindo que visitantes aproveitem cada momento sem preocupação.

Além disso, essas cidades combinam qualidade de vida e experiências culturais. Museus, festivais, gastronomia local e espaços públicos bem-cuidados transformam cada passeio em algo memorável, tornando o turismo mais prazeroso e seguro.

Tudo sobre Turismo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Cidades mais seguras do mundo

O Safe Cities Index, elaborado pela Economist Intelligence Unit, aponta os destinos internacionais que lideram em segurança urbana, mobilidade e qualidade de vida:

  • Copenhague (Dinamarca): planejamento urbano eficiente, transporte público ágil e índices de criminalidade muito baixos.
  • Toronto (Canadá): referência em diversidade, serviços públicos de qualidade e ruas protegidas.
  • Tóquio (Japão): destaque em tecnologia, organização e respeito coletivo nos espaços públicos.
  • Singapura: leis rigorosas e alto padrão de vida garantem segurança e conforto.
  • Amsterdã (Países Baixos): hospitalidade, segurança para pedestres e ciclistas, e rico patrimônio cultural.

Leia Também:

Praia preservada vira refúgio milionário com m² a R$ 50 mil
Fim do padrão? Ministério muda regras para check-in e check-out em hotéis
Conheça a praia brasileira eleita a maior de todo o mundo pelo Guinness

O que diferencia essas cidades

Além da proteção, esses destinos oferecem experiências autênticas e enriquecedoras. Museus, arquitetura histórica, eventos e festas locais transformam a viagem em algo memorável. A qualidade de vida se evidencia em espaços públicos limpos, transporte eficiente, acesso a lazer e saúde, tornando o passeio mais confortável e seguro.

Por que a segurança faz diferença na viagem

Optar por cidades seguras permite que turistas aproveitem cada atração sem ansiedade. A ausência de preocupações cotidianas aumenta o bem-estar, torna os passeios mais agradáveis e garante lembranças positivas.

Além disso, escolher destinos protegidos permite desfrutar de cultura, gastronomia e lazer sem que o medo interfira na experiência. Segurança e turismo caminham lado a lado, proporcionando viagens completas e memoráveis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cidades seguras qualidade de vida Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Copenhague, na Dinamarca
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Copenhague, na Dinamarca
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Copenhague, na Dinamarca
Play

Setor turístico perdeu R$ 673 milhões em receitas, aponta presidente da ABIH

Copenhague, na Dinamarca
Play

Expedição Chile: subida à Cratera Navidad, formada a partir de erupção vulcânica

x