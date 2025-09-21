Conheça a praia brasileira eleita a maior de todo o mundo pelo Guinness

Extensão de areia da Praia do Cassino, maior praia do mundo - Foto: Reprodução

O Brasil é conhecido por ser um país de extensão territorial enorme, além de possuir uma ampla faixa litorânea que permite aos nativos e turistas escolherem a melhor praia que desejam conhecer. O país não se resume ao Rio Janeiro ou a região Nordeste.

O Guinness Book, que cataloga os feitos mais relevantes de todo o mundo, classificou a Praia do Cassino, localizada no Rio Grande do Sul, como a maior praia do mundo desde 1994.

A faixa de areia dessa praia tem 254 km de extensão e fica a 22 km da cidade de Rio Grande e a 334 km da capital do estado, Porto Alegre. A segunda colocada em termos de extensão é a praia de Ninety Mile Beach, na Austrália, como 151km de extensão.

A praia é um local ideal para a pesca esportiva e a prática de esportes aquáticos, como surfe, windsurfe e kitesurfe. Na porção que pertence à cidade de Rio Grande há oferta de oferta de hotéis e restaurantes.

As 10 maiores praias do mundo