Conheça a praia brasileira eleita a maior de todo o mundo pelo Guinness
Extensão da faixa de areia da praia é de 254 quilômetros
Por Bernardo Rego
O Brasil é conhecido por ser um país de extensão territorial enorme, além de possuir uma ampla faixa litorânea que permite aos nativos e turistas escolherem a melhor praia que desejam conhecer. O país não se resume ao Rio Janeiro ou a região Nordeste.
O Guinness Book, que cataloga os feitos mais relevantes de todo o mundo, classificou a Praia do Cassino, localizada no Rio Grande do Sul, como a maior praia do mundo desde 1994.
A faixa de areia dessa praia tem 254 km de extensão e fica a 22 km da cidade de Rio Grande e a 334 km da capital do estado, Porto Alegre. A segunda colocada em termos de extensão é a praia de Ninety Mile Beach, na Austrália, como 151km de extensão.
A praia é um local ideal para a pesca esportiva e a prática de esportes aquáticos, como surfe, windsurfe e kitesurfe. Na porção que pertence à cidade de Rio Grande há oferta de oferta de hotéis e restaurantes.
As 10 maiores praias do mundo
- Praia do Cassino, Brasil – 254 km;
- Ninety Mile Beach, Austrália – 151 km;
- Cox’s Bazar, Bangladesh – 125 Km;
- Fraser Island, Austrália – 120 Km;
- Padre Island National Seashore, Estados Unidos – 112 Km;
- Ninety Mile Beach, Nova Zelândia – 88 Km;
- Playa Novillero, México – 82 Km;
- Necochea, Argentina – 72 Km;
- Sunshine Coast, Austrália – 65 Km;
- Virginia Beach, Estados Unidos – 56 Km.
