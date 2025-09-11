TURISMO
Turismo diferenciado: os 5 melhores lugares na Bahia para fugir do óbvio
Conheça cinco paraísos escondidos no estado que combinam natureza, cultura e história
Por Iarla Queiroz
A Bahia é repleta de cidades maravilhosas, sendo um dos principais polos turísticos do Brasil. Mas as belezas do estado não ficam apenas em Salvador, Porto Seguro, Chapada ou Morro de São Paulo. A Bahia tem paraísos escondidos que devem estar no seu planejamento de viagens.
Pensando nos destinos menos conhecidos do estado, separamos 5 cidades belíssimas que você deve conhecer ainda este ano.
São destinos calmos, com muita cultura e oportunidade de passeios na natureza, além de praias e rios maravilhosos para aproveitar as belezas baianas.
Cinco lugares da Bahia que você precisa conhecer
Vila do Diogo
Povoado do município de Mata de São João, a aproximadamente 19 km de Salvador, é uma das belezas escondidas no litoral. Com águas cristalinas e dunas gigantes, é uma ótima pedida para quem quer curtir uma praia e um final de semana calmo perto da capital. Cercado por altas dunas de areia branca, um belíssimo rio e a Praia de Santo Antônio, que tem uma beleza indescritível.
Jiquiriçá
Cidade que fica a 250 km de Salvador, Jiquiriçá é conhecida por suas belas águas que banham cachoeiras maravilhosas. Sendo uma boa pedida para um final de semana tranquilo, a cidade baiana, que possui 13 mil habitantes, pode ser um ótimo destino.
Com sua Cachoeira dos Prazeres, que é o principal ponto turístico do Vale do Jiquiriçá, e outras como Guigó, Cachoeira dos Amores, Roda d’Água e muitas mais, é um excelente destino para quem quer se reconectar com a natureza e aproveitar as belezas naturais da Bahia.
Cachoeira
Conhecida por ter sido sede do governo baiano por um dia, Cachoeira também é uma cidade turística, pela sua importância histórica e cultural. Localizada às margens do Rio Paraguaçu, a 120 km da capital, é uma ótima pedida para quem quer fazer passeios culturais e descobrir mais sobre a história.
Seus principais pontos turísticos são o Memorial da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, o Museu Hansen Bahia, a Ponte Imperial D. Pedro II e a Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA).
Nazaré das Farinhas
Localizada no Recôncavo Baiano, a 1h10 de Salvador (se você pegar o ferry boat), Nazaré das Farinhas é uma cidade conhecida pelo seu fomento cultural e religioso. O município, que tem forte tradição histórica, é famoso pela produção artesanal de farinha de mandioca, que lhe deu o nome, e pela tradicional Feira de Caxixis, com artesanato em barro.
Entre os pontos turísticos, estão a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, o Cine Teatro Rio Branco, o Monumento Jesus de Nazaré e a própria Feira de Caxixis.
Ibicoara
Município do sudoeste baiano, Ibicoara é conhecido por suas belas cachoeiras e por sua rica cultura local. Apesar do difícil acesso, suas belezas naturais compensam com quedas d’água e serras. É uma ótima opção para os amantes da natureza, com atrativos como a Cachoeira do Buracão, a Cachoeira da Fumacinha e o Parque Natural Municipal do Espalhado.
