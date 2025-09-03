Menu
HOME > TURISMO
TURISMO

4 destinos de experiência para viajar no feriado de 7 de Setembro

Mesmo caindo em um domingo, o feriado da Independência é oportunidade para rotas curtas e cheias de sabor

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

03/09/2025 - 17:39 h
Vinícola no Rio Grande do Sul
Vinícola no Rio Grande do Sul -

O feriado da Independência do Brasil, dia 7 de setembro, que neste ano cai em um domingo, promete movimentar os roteiros nacionais.

Apesar do descanso mais curto, os brasileiros seguem em busca de experiências únicas, que combinem lazer, romantismo e cultura.

Entre as melhores opções estão as rotas do vinho, da cachaça, do chocolate e do café. Viagens mais tranquilas e imersivas, perfeitas para um fim de semana que convida a desacelerar, conhecer novas tradições e se deixar levar por sabores marcantes.

Rotas do Sabor pelo Brasil

Rota do Vinho

O Brasil se consolidou como destino para amantes do vinho, com tradição, inovação e paisagens deslumbrantes.

  • Vale dos Vinhedos (RS): vinícolas premiadas e cidades históricas de influência italiana.
  • Serra Gaúcha (RS): Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, o coração da vitivinicultura nacional.
  • Campanha Gaúcha (RS): charme artesanal em Bagé, Dom Pedrito e Santana do Livramento.
  • Vale do Rio Pardo (RS): vinícolas familiares e cultura alemã em Santa Cruz do Sul e arredores.
  • Vale do São Francisco (PE/BA): inovação no semiárido, com colheitas e degustações o ano inteiro.
  • Circuito das Águas Paulista (SP): vinhos acompanhados por oficinas de harmonização e história.
  • Espírito Santo do Pinhal (SP): sofisticação na Serra da Mantiqueira, com menus harmonizados.
  • Altos de Santa Catarina (SC): vinhos de altitude em São Joaquim e Urubici, ideais para o frio da serra.

Rota da Cachaça

Símbolo nacional, a cachaça oferece roteiros que unem história e sabores únicos.

  • Minas Gerais: Sabará, Caeté e Vargem Bonita preservam alambiques centenários em meio à natureza.
  • Rio de Janeiro: Paraty e Angra dos Reis misturam herança colonial e tradição artesanal.
  • Pernambuco: Vitória de Santo Antão e Gravatá resgatam engenhos históricos e a força da culinária nordestina.
  • Interior de São Paulo: São Luiz do Paraitinga e Cunha valorizam o turismo rural e a produção local.

Rota do Chocolate

Mais do que doce, o chocolate brasileiro é experiência sensorial e cultural.

  • Bahia: Ilhéus e Uruçuca abrem as portas de fazendas de cacau no coração da Mata Atlântica.
  • Minas Gerais: Três Corações e Poços de Caldas apresentam chocolate artesanal ligado à cultura regional.
  • Interior de São Paulo: Cunha e São Luiz do Paraitinga oferecem oficinas de degustação em cenários históricos.
  • Paraná: Curitiba e Morretes combinam chocolaterias artesanais com harmonizações criativas.

Rota do Café

Patrimônio cultural brasileiro, o café ganha roteiros que vão do grão à xícara.

  • Circuito das Águas Paulista (SP): fazendas históricas e oficinas de cafés especiais.
  • Espírito Santo do Pinhal (SP): herança cafeeira em meio à Serra da Mantiqueira.
  • Minas Gerais: Varginha e Três Corações reúnem torrefações artesanais e harmonizações mineiras.
  • Espírito Santo: Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins destacam cafés especiais em paisagens de montanha.
  • Paraná: Curitiba, Morretes e Antonina unem tradição, cafeterias históricas e contato com a natureza.

Ver todas

