4 destinos de experiência para viajar no feriado de 7 de Setembro
Mesmo caindo em um domingo, o feriado da Independência é oportunidade para rotas curtas e cheias de sabor
Por Iarla Queiroz
O feriado da Independência do Brasil, dia 7 de setembro, que neste ano cai em um domingo, promete movimentar os roteiros nacionais.
Apesar do descanso mais curto, os brasileiros seguem em busca de experiências únicas, que combinem lazer, romantismo e cultura.
Entre as melhores opções estão as rotas do vinho, da cachaça, do chocolate e do café. Viagens mais tranquilas e imersivas, perfeitas para um fim de semana que convida a desacelerar, conhecer novas tradições e se deixar levar por sabores marcantes.
Rotas do Sabor pelo Brasil
Rota do Vinho
O Brasil se consolidou como destino para amantes do vinho, com tradição, inovação e paisagens deslumbrantes.
- Vale dos Vinhedos (RS): vinícolas premiadas e cidades históricas de influência italiana.
- Serra Gaúcha (RS): Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, o coração da vitivinicultura nacional.
- Campanha Gaúcha (RS): charme artesanal em Bagé, Dom Pedrito e Santana do Livramento.
- Vale do Rio Pardo (RS): vinícolas familiares e cultura alemã em Santa Cruz do Sul e arredores.
- Vale do São Francisco (PE/BA): inovação no semiárido, com colheitas e degustações o ano inteiro.
- Circuito das Águas Paulista (SP): vinhos acompanhados por oficinas de harmonização e história.
- Espírito Santo do Pinhal (SP): sofisticação na Serra da Mantiqueira, com menus harmonizados.
- Altos de Santa Catarina (SC): vinhos de altitude em São Joaquim e Urubici, ideais para o frio da serra.
Rota da Cachaça
Símbolo nacional, a cachaça oferece roteiros que unem história e sabores únicos.
- Minas Gerais: Sabará, Caeté e Vargem Bonita preservam alambiques centenários em meio à natureza.
- Rio de Janeiro: Paraty e Angra dos Reis misturam herança colonial e tradição artesanal.
- Pernambuco: Vitória de Santo Antão e Gravatá resgatam engenhos históricos e a força da culinária nordestina.
- Interior de São Paulo: São Luiz do Paraitinga e Cunha valorizam o turismo rural e a produção local.
Rota do Chocolate
Mais do que doce, o chocolate brasileiro é experiência sensorial e cultural.
- Bahia: Ilhéus e Uruçuca abrem as portas de fazendas de cacau no coração da Mata Atlântica.
- Minas Gerais: Três Corações e Poços de Caldas apresentam chocolate artesanal ligado à cultura regional.
- Interior de São Paulo: Cunha e São Luiz do Paraitinga oferecem oficinas de degustação em cenários históricos.
- Paraná: Curitiba e Morretes combinam chocolaterias artesanais com harmonizações criativas.
Rota do Café
Patrimônio cultural brasileiro, o café ganha roteiros que vão do grão à xícara.
- Circuito das Águas Paulista (SP): fazendas históricas e oficinas de cafés especiais.
- Espírito Santo do Pinhal (SP): herança cafeeira em meio à Serra da Mantiqueira.
- Minas Gerais: Varginha e Três Corações reúnem torrefações artesanais e harmonizações mineiras.
- Espírito Santo: Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins destacam cafés especiais em paisagens de montanha.
- Paraná: Curitiba, Morretes e Antonina unem tradição, cafeterias históricas e contato com a natureza.
