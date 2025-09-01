Como é viajar no maior avião de passageiros do mundo

O Airbus A380 é o maior avião de passageiros do mundo - Foto: Erick Issa/Ag. A TARDE

No meu currículo de viajante profissional ainda faltava algo muito significativo: voar no maior avião de passageiros do mundo, o Airbus A380. Não falta mais. Finalmente tive a oportunidade, neste mês de agosto, de fazer o tão sonhado voo. Tudo isso aconteceu na minha viagem para o Japão e a Coreia do Sul, que, em breve, vocês poderão conferir aqui no blog issabordo.

O trecho com o A380 foi de Seul para Dubai, operado pela conhecida e premiada Emirates. O voo estava lotado e teve duração aproximada de 9h. A depender da configuração dos assentos de cada aeronave, um A380 pode comportar entre 489 e 615 passageiros. Na classe econômica, a qual viajamos, a configuração é de 3-4-3. Voei na janela, pois como tenho dificuldade para dormir em voo, ao menos na janela consigo me encostar para tentar um cochilo. A decolagem, o pouso e o voo com um todo foram tranquilos, com turbulência leve ao cruzar algumas províncias chinesas.

Tudo sobre Issa a Bordo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Antes mesmo da decolagem, cada passageiro da classe econômica recebeu um pequeno nécessaire com meias, protetor para olhos e ouvidos, kit dental com escova e pasta. Fones de ouvido, travesseiros e cobertores já estavam disponíveis em cada assento.

Opções do menu podem ser vistas ao fazer a reserva | Foto: Erick Issa/Ag. A TARDE

Cerca de 1h após a decolagem, foi servido o jantar. O interessante é que ao vincular sua reserva no aplicativo ou site da Emirates, você já consegue visualizar as opções de menus que serão servidos no voo, tanto no jantar quanto no café. Também é possível consultar o sistema de entretenimento e verificar as opções disponíveis. Até mesmo um tour virtual pelos assentos é possível fazer.

O jantar tinha opção de frango com legumes ou carne com batatas e uma espécie de feijão. Com tiramisu de sobremesa, havia ainda salada, pão, manteiga, queijo, dois biscoitos cream cracker e uma garrafinha de água. Para beber, sucos, água, refrigerantes em lata etc. Cerca de 2h30 antes do pouso foi a vez de servirem sanduíche, biscoito, queijo, suco, água e o tradicional café. Os talheres eram todos de inox.

Infraestrutura do Airbus A380

Fiz um tour pela minha classe do avião e verifiquei três banheiros na parte dianteira, sendo que era necessário subir uma pequena escada para acessá-los. Por falar em escada, de frente para esses banheiros estava a escada que leva para o segundo andar, onde estão a primeira classe e a executiva. Há uma espécie de corda que indica a proibição de subir. Desse ângulo só é possível ver o bar e as diversas opções de bebidas disponíveis para quem viaja nessas classes.

Escada que leva para o segundo andar da aeronave | Foto: Erick Issa/Ag. A TARDE

No site da Emirates é possível verificar todo conforto e praticidade oferecidas aos viajantes que desembolsam bastante dinheiro para viajar na executiva e primeira classe. Entre as amenidades estão: penteadeira, espelho, minibar exclusivo, assento com colchão que vira cama, suíte privativa e shower spa, onde é possível tomar banho e utilizar produtos exclusivos. Esses dois últimos estão disponíveis apenas para a primeira classe.

O Wi-Fi durante o voo está disponível em pacotes selecionados, que incluem desde conexão durante todo o voo a algumas horas de acesso à internet, com pagamento por cartão de crédito. Entre as curiosidades da aeronave, podemos citar o seu peso de 510 a 575 toneladas, o fato de ser composta por quatro milhões de peças e de ter o comprimento de duas baleias azuis e a altura de cinco girafas.

Wi-Fi durante disponível em pacotes selecionados | Foto: Erick Issa/Ag. A TARDE

Depois de uma conexão de 10h em Dubai, quando aproveitamos para visitar alguns pontos da cidade, foi a vez de voar novamente com o A380, agora no trecho Dubai-Paris, que teve duração aproximada de 7h. O que pude notar de diferente é que nesta aeronave, a famosa escada que liga a classe econômica ao segundo andar ficava na parte traseira. O serviço de bordo, com almoço e café, foi parecido com o jantar do primeiro voo, com o café tendo menos opções, resumindo-se a um lanche ou uma mini pizza, além de um bolinho de chocolate.

O segundo voo foi ainda mais tranquilo que o primeiro, sem qualquer sinal de turbulência, com aplausos ao pousar em Paris. Confesso que gostei da experiência de voar no maior avião comercial do mundo, mas, obviamente, queria mesmo era ter voado no segundo andar. Quando isso acontecer, volto aqui para contar a vocês. Bom voo e boa viagem a todos!

Confira mais detalhes do A380