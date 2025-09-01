Salvador está entre os destinos brasileiros mais procurados no inverno

Farol da Barra, ponto turístico de Salvador - Foto: Denisse Salazar/ AG. A TARDE

O inverno brasileiro está deixando de ser sinônimo apenas de destinos serranos e clima europeu. Cada vez mais viajantes têm voltado os olhos para o Nordeste, que desponta como preferência durante os meses de junho a setembro.

Segundo uma pesquisa do Skyscanner, Salvador está entre os cinco destinos nacionais mais procurados para a estação, ao lado de São Paulo, Recife, Rio de Janeiro e Fortaleza.

A presença de Salvador no ranking reforça uma tendência crescente: o interesse por temperaturas agradáveis e preços mais competitivos fora do verão. Para os viajantes, a capital baiana oferece sol, cultura e gastronomia sem o excesso de turistas da alta temporada.

De acordo com o levantamento, 71% dos brasileiros pretendem viajar mais em 2025 em relação aos anos anteriores, e 87% afirmam estar dispostos a ajustar datas da viagem para economizar.

Viagens estratégicas fora da alta temporada

A psicóloga Julia Pasquini, que recentemente viajou com a família para Fortaleza, destaca a importância de pesquisar fora do período mais concorrido.

“Estava cansada do frio de São Paulo e queria levar minha família para a praia. Pesquisando com antecedência no Skyscanner, encontrei a melhor passagem e hospedagem para um período fora da alta temporada. Aproveitamos dias de sol, gastamos menos e encontramos a cidade mais tranquila”, contou.

Esse mesmo cenário se aplica a Salvador, onde o inverno costuma ter menos movimento turístico, mas continua oferecendo experiências intensas, como passeios pelo Centro Histórico, praias urbanas e festivais culturais.

Como economizar na viagem

Segundo Isla dos Santos, especialista em Voos e Viagens do Skyscanner, a flexibilidade é a principal estratégia para reduzir custos. “Voar em dias menos populares, como terça ou quarta-feira, costuma ser mais barato. Além de comparar preços, é importante avaliar duração do voo, número de escalas e até horários. Diferenças pequenas podem representar boas economias”, explica.

Ela também recomenda considerar alternativas além de hotéis tradicionais, como pousadas e aluguel por temporada, além de reservar carros com antecedência e evitar retiradas em aeroportos para pagar menos.

Tendência: flexibilidade e experiências intensas

A pesquisa revela que 45% dos brasileiros já preferem viajar em períodos menos populares para economizar e evitar multidões. Há também uma busca por viagens mais otimizadas, que concentram diferentes experiências em menos tempo.

A tecnologia se tornou aliada essencial nesse processo: 59% dos entrevistados utilizam plataformas de comparação para garantir as melhores ofertas. Ferramentas como alertas de tarifa e a opção “explore o mundo inteiro” ajudam a encontrar destinos mais acessíveis a partir da cidade de origem.