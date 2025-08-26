Menu
TURISMO

Saiba como viajar para o Chile com passagens a partir de R$ 731

Companhias JetSmart e Sky Airline lideram a promoção

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

26/08/2025 - 18:44 h
Bandeira do Chile
Bandeira do Chile -

Brasileiros que desejam conhecer Santiago, capital do Chile, podem aproveitar promoções que tornam a viagem mais acessível. Passagens aéreas de ida e volta, incluindo taxas, estão disponíveis a partir de R$ 731 para quem parte de Foz do Iguaçu, tornando a oportunidade ainda mais vantajosa.

Além dessa oferta, São Paulo e Rio de Janeiro apresentam tarifas competitivas, com voos começando em R$ 794 e R$ 849, respectivamente. Cidades como Florianópolis também têm opções econômicas, a partir de R$ 956. A promoção ainda abrange Porto Alegre, Belo Horizonte e outras localidades, ampliando o alcance da oportunidade.

As companhias JetSmart e Sky Airline lideram a promoção, oferecendo tarifas básicas que incluem apenas um item pessoal, como bolsa ou mochila. Bagagem de mão ou despachada implica custos adicionais.

Para reduzir os gastos, há também promoções em hospedagem e seguros de viagem, que podem tornar a experiência ainda mais econômica.

Turismo em Santiago: atrações e experiências

Santiago combina cultura, história e gastronomia. O centro histórico exibe construções arquitetônicas icônicas, enquanto a gastronomia local, com empanadas e vinhos renomados, conquista os visitantes.

A cidade oferece vistas impressionantes dos Andes, vinícolas para degustação e museus de renome, tornando-se destino ideal tanto para turistas de primeira viagem quanto para quem já conhece a região.

Para complementar, descontos em hotéis podem reduzir os custos de estadia em até 74%, de acordo com plataformas de reserva online. Essa combinação de passagens e hospedagem em promoção consolida Santiago como um destino atrativo e acessível para brasileiros em busca de experiências internacionais.

