HOME > TURISMO
TURISMO

Destinos turísticos ficam sem voos após Azul suspender operação

Azul parou de ofertar voos em 16 cidades do Brasil

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

26/08/2025 - 15:02 h
Avião da Azul
Avião da Azul -

A Azul surpreendeu no início do mês quando anunciou a suspensão de mais de 50 rotas em mais de 10 cidades. Os locais vieram à tona e ficou revelado que destinos turísticos estão sem voos disponíveis depois da decisão da companhia aérea.

Ao todo, a Azul parou de atender as rotas que passam por 16 cidades, que agora terão seus acessos dificultados. As informações são da coluna de Celso Martins, no IG.

Destinos turísticos sem voos

Em março deste ano, a Azul parou de ofertar voos comerciais para a cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Os voos eram diretos entre Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) e Cabo Frio, conectando clientes de outras cidades aos demais municípios da Região dos Lagos como Búzios e Arraial do Cabo.

Na época, a companhia aérea alegou que fatores como o aumento dos custos operacionais, a alta do dólar e ajustes entre oferta e demanda estão entre os motivos para a suspensão das operações.

Nenhuma companhia divulgou até agora lançar voos em Cabo Frio, suprindo a demanda aberta pela Azul.

Além de Cabo Frio, a Azul anunciou a suspensão de operação em várias outros destinos turísticos, como Campos dos Goytacazes (RJ), Paranaíba (PI) e Jericoacoara (CE).

Nesse mês, Parnaíba, porta de entrada das "Rotas das Emoções", ficou sem voos da Azul. O aeroporto era usado por turistas que viajavam para os Lençóis Maranhenses e Jericoacoara.

Para suprir a demanda, a LATAM terá voos entre Parnaíba e Fortaleza a partir do dia 13 de setembro.

As cidades com voos suspensos pela Azul

  • Barreirinhas (MA)
  • Campos (RJ)
  • Corumbá (MS)
  • Correia Pinto (SC)
  • Crateús (CE)
  • Iguatu (CE)
  • Jaguaruna (SC)
  • Mossoró (RN)
  • Parnaíba (PI)
  • Ponta Grossa (PR)
  • Rio Verde (GO)
  • Santa Isabel do Rio Negro (AM)
  • São Benedito (CE)
  • São Raimundo Nonato (PI)
  • Sobral (CE)
  • Três Lagoas (MS)

x