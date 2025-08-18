Menu
TURISMO
TURISMO

Passeio de trem é considerado o "mais mágico e pitoresco" do Brasil

Publicação na imprensa internacional faz elogios à experiência em cidades brasileiras

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

18/08/2025 - 21:01 h
Trajeto de trem vai de Curitiba até Morretes
Trajeto de trem vai de Curitiba até Morretes -

O Brasil conta com um dos passeios de trem considerado "mais mágico e pitoresco". O anúncio foi divulgado pela imprensa estrangeira.

O jornal The Wall Street Journal destacou recentemente que o trajeto de Curitiba até Morretes, no Paraná, é o passeio de trem mais mágico e pitoresco do Brasil.

A publicação americana reforça o que já havia sido apontado por veículos como o The Guardian e a editora de guias Lonely Planet, que também classificaram a experiência como uma das mais encantadoras do país.

O percurso percorre cerca de 110 quilômetros e dura pouco mais de três horas, revelando paisagens deslumbrantes da Serra do Mar paranaense.

Uma viagem de trem

A rota é feita pela histórica Ferrovia Paranaguá-Curitiba, inaugurada há mais de 130 anos. Considerada uma das maiores obras da engenharia nacional, a ferrovia se mantém firme apesar das condições climáticas desafiadoras da região, sendo um marco de resistência e durabilidade.

Durante o passeio, os visitantes atravessam a maior área preservada de Mata Atlântica do Brasil. O cenário inclui viadutos imponentes, túneis, pontes e cachoeiras, compondo um espetáculo natural que emociona turistas e moradores.

A experiência é descrita por muitos como uma verdadeira imersão poética na natureza, com vistas que parecem saídas de cartões-postais.

Experiência especial

A operação do passeio é realizada pela Serra Verde Express, que oferece duas opções principais:

  • Trem da Serra do Mar – dispõe de 21 vagões em quatro categorias de classe e capacidade para até mil passageiros, sendo a escolha mais popular entre os turistas.
  • Great Brazil Express – o primeiro trem de luxo do Brasil, com três vagões temáticos inspirados no período colonial, janelas panorâmicas e serviço de bordo diferenciado.

x