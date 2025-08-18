Passeio de trem é considerado o "mais mágico e pitoresco" do Brasil

Trajeto de trem vai de Curitiba até Morretes - Foto: Empetur

O Brasil conta com um dos passeios de trem considerado "mais mágico e pitoresco". O anúncio foi divulgado pela imprensa estrangeira.

O jornal The Wall Street Journal destacou recentemente que o trajeto de Curitiba até Morretes, no Paraná, é o passeio de trem mais mágico e pitoresco do Brasil.

A publicação americana reforça o que já havia sido apontado por veículos como o The Guardian e a editora de guias Lonely Planet, que também classificaram a experiência como uma das mais encantadoras do país.

O percurso percorre cerca de 110 quilômetros e dura pouco mais de três horas, revelando paisagens deslumbrantes da Serra do Mar paranaense.

Uma viagem de trem

A rota é feita pela histórica Ferrovia Paranaguá-Curitiba, inaugurada há mais de 130 anos. Considerada uma das maiores obras da engenharia nacional, a ferrovia se mantém firme apesar das condições climáticas desafiadoras da região, sendo um marco de resistência e durabilidade.

Durante o passeio, os visitantes atravessam a maior área preservada de Mata Atlântica do Brasil. O cenário inclui viadutos imponentes, túneis, pontes e cachoeiras, compondo um espetáculo natural que emociona turistas e moradores.

A experiência é descrita por muitos como uma verdadeira imersão poética na natureza, com vistas que parecem saídas de cartões-postais.

Experiência especial

A operação do passeio é realizada pela Serra Verde Express, que oferece duas opções principais: