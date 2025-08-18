Após atraso, trem de alta velocidade finalmente será inaugurado

Trem vai circular no Corredor Nordeste que conecta Washington, Nova York e Boston - Foto: Divulgação | NextGen Acela

A empresa Amtrak vai inaugurar, ainda em agosto, o novo trem de alta velocidade conhecido como NextGen Acela após anos de atraso.

De acordo com anúncio feito pela empresa, os novos modelos começam a circular em serviço comercial em 28 de agosto, no Corredor Nordeste — que conecta Washington, Nova York e Boston.

“Em poucas semanas, faremos história com a estreia do NextGen Acela, estabelecendo um novo padrão para as viagens de trem nos Estados Unidos”, disse o presidente da Amtrak, Roger Harris, em comunicado. Ao todo, a expectativa é que 28 trens estejam em serviço até 2027.

A Amtrak reforçou ainda que os novos trens terão 27% mais assentos por viagem. As poltronas contarão com tomadas individuais, luz de leitura e apoios de cabeça laterais (“asas”) para mais conforto e privacidade. Haverá ainda Wi-Fi gratuito de alta velocidade com tecnologia 5G.

O NextGen Acela poderá atingir 160 milhas por hora (cerca de 257 km/h) — 10 mph a mais que o modelo atual.

“É uma experiência fundamentalmente melhor do que qualquer outra disponível até hoje para passageiros nos EUA”, afirmou Laura Mason, vice-presidente executiva da Amtrak, em um vídeo de apresentação.

Nos próximos dias, a Amtrak deve divulgar mais informações sobre como identificar e reservar viagens no NextGen Acela.