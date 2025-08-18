TURISMO
Conheça as melhoras praias mais desejadas do Brasil em 2025
Turismo no Brasil cresce com paisagens únicas e experiências inesquecíveis
Por Isabela Cardoso
O Brasil continua em destaque no turismo mundial em 2025, com praias que encantam viajantes em busca de sol, mar e experiências inesquecíveis. Do Nordeste ao Sul, o litoral reúne cenários paradisíacos que combinam natureza, gastronomia e lazer para todos os perfis de turistas.
Com águas cristalinas, areias brancas e infraestrutura completa, os destinos brasileiros oferecem desde refúgios tranquilos até roteiros sofisticados. Planejar a viagem com antecedência é a chave para aproveitar ao máximo as melhores praias do Brasil em 2025.
Melhores praias do nordeste em 2025
O Nordeste do Brasil lidera a lista de destinos paradisíacos. Jericoacoara (CE) encanta com o pôr do sol nas dunas, Porto de Galinhas (PE) impressiona pelas piscinas naturais e Praia do Forte (BA) conquista famílias com charme rústico e opções de lazer.
Com águas mornas e clima tropical durante todo o ano, a região é ideal para quem busca viagem em família, lua de mel ou férias entre amigos, com uma rica gastronomia baseada em frutos do mar.
- Jericoacoara (CE)
- Porto de Galinhas (PE)
- Praia do Forte (BA)
Melhores praias do sudeste em 2025
No Sudeste, as praias se destacam pelo charme e sofisticação. Búzios (RJ) reúne mais de 20 praias e uma vida noturna vibrante, enquanto Ilhabela (SP) combina natureza preservada com pousadas charmosas e restaurantes de alto padrão.
É a escolha perfeita para quem busca turismo de luxo no Brasil, com passeios de barco, esportes náuticos e cenários fotogênicos.
- Búzios (RJ)
- Ilhabela (SP)
Melhores praias do sul em 2025
O Sul do Brasil surpreende com águas mais frias e paisagens exuberantes. Em Florianópolis (SC), a Praia Mole e a Joaquina são pontos de encontro de surfistas, enquanto Bombinhas (SC) é ideal para famílias com crianças graças às águas calmas e cristalinas.
Além do mar, a região oferece trilhas ecológicas e mirantes com vistas panorâmicas.
- Florianópolis (SC)
- Bombinhas (SC)
O que fazer nas praias brasileiras em 2025
Viajar para o litoral vai muito além de curtir o sol e o mar. Em 2025, as atividades mais procuradas incluem:
- Esportes aquáticos: surf, stand-up paddle e kitesurf.
- Mergulho e snorkel: contato direto com a vida marinha.
- Trilhas e passeios ecológicos: vistas surpreendentes da costa.
- Eventos culturais e festas locais: imersão nas tradições regionais.
Como planejar a viagem
Para aproveitar ao máximo as praias mais desejadas do Brasil, o planejamento é essencial.
- Melhor época: escolha meses de baixa temporada para economizar.
- Hospedagem: reserve hotéis, pousadas ou aluguel de temporada próximos à praia.
- Transporte: verifique acessos rodoviários, aeroportos e transfers locais.
- Itens indispensáveis: protetor solar, roupas leves, chapéu e água.
