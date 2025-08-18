Conheça as melhoras praias mais desejadas do Brasil em 2025

Praia do Forte é uma dos destinos mais desejados - Foto: Helder Novaes / Divulgação

O Brasil continua em destaque no turismo mundial em 2025, com praias que encantam viajantes em busca de sol, mar e experiências inesquecíveis. Do Nordeste ao Sul, o litoral reúne cenários paradisíacos que combinam natureza, gastronomia e lazer para todos os perfis de turistas.

Com águas cristalinas, areias brancas e infraestrutura completa, os destinos brasileiros oferecem desde refúgios tranquilos até roteiros sofisticados. Planejar a viagem com antecedência é a chave para aproveitar ao máximo as melhores praias do Brasil em 2025.

Melhores praias do nordeste em 2025

O Nordeste do Brasil lidera a lista de destinos paradisíacos. Jericoacoara (CE) encanta com o pôr do sol nas dunas, Porto de Galinhas (PE) impressiona pelas piscinas naturais e Praia do Forte (BA) conquista famílias com charme rústico e opções de lazer.

Com águas mornas e clima tropical durante todo o ano, a região é ideal para quem busca viagem em família, lua de mel ou férias entre amigos, com uma rica gastronomia baseada em frutos do mar.

Jericoacoara (CE)

Porto de Galinhas (PE)

Praia do Forte (BA)

Jericoacoara (CE) | Foto: Reprodução | Governo do Ceará

Melhores praias do sudeste em 2025

No Sudeste, as praias se destacam pelo charme e sofisticação. Búzios (RJ) reúne mais de 20 praias e uma vida noturna vibrante, enquanto Ilhabela (SP) combina natureza preservada com pousadas charmosas e restaurantes de alto padrão.

É a escolha perfeita para quem busca turismo de luxo no Brasil, com passeios de barco, esportes náuticos e cenários fotogênicos.

Búzios (RJ)

Ilhabela (SP)

Praia do Curral, em Ilhabela | Foto: Divulgação | Prefeitura de Ilhabela

Melhores praias do sul em 2025

O Sul do Brasil surpreende com águas mais frias e paisagens exuberantes. Em Florianópolis (SC), a Praia Mole e a Joaquina são pontos de encontro de surfistas, enquanto Bombinhas (SC) é ideal para famílias com crianças graças às águas calmas e cristalinas.

Além do mar, a região oferece trilhas ecológicas e mirantes com vistas panorâmicas.

Florianópolis (SC)

Bombinhas (SC)

Praia de Joaquina, em Florianópolis | Foto: Divulgação | Visite Floripa

O que fazer nas praias brasileiras em 2025

Viajar para o litoral vai muito além de curtir o sol e o mar. Em 2025, as atividades mais procuradas incluem:

Esportes aquáticos: surf, stand-up paddle e kitesurf.

surf, stand-up paddle e kitesurf. Mergulho e snorkel: contato direto com a vida marinha.

contato direto com a vida marinha. Trilhas e passeios ecológicos: vistas surpreendentes da costa.

vistas surpreendentes da costa. Eventos culturais e festas locais: imersão nas tradições regionais.

Como planejar a viagem

Para aproveitar ao máximo as praias mais desejadas do Brasil, o planejamento é essencial.