6 países que brasileiros não deveriam visitar mesmo com documentação

Uma das principais preocupações em viagens internacionais é o passaporte, o visto, a hospedagem e a locomoção. Mas o que muitos esquecem é que existem lugares onde os brasileiros não podem pisar, apesar de estarem com a documentação em dia.

Esses países seguem regimes muito ditatoriais ou vivem em uma guerra constante, o que impossibilita o turismo.

Saiba quais são os 6 países proibidos

Afeganistão

Esse país não tem uma proibição específica para brasileiros, mas é uma zona de guerra constante, o que o transforma em um destino turístico fora das curvas, deixando-o menos atrativo para os visitantes, apesar de suas belezas.

Butão

Localizado nas montanhas do Himalaia, o Butão possui uma política rígida quanto à entrada de estrangeiros. Segundo o site Catraca Livre, os turistas interessados em conhecer o país precisam seguir algumas exigências do governo. Entre elas: os turistas são obrigados a organizar sua viagem com uma agência local, garantindo o pagamento dos pacotes de forma antecipada (que possuem valores exageradamente altos), além de terem que solicitar os vistos com muita antecedência. O que dificulta o turismo.

Somália

Por conta de seus conflitos internos e dos confrontos entre milícias, que geram o aumento da violência, esse país tem limitado a entrada de estrangeiros, além de ter se tornado um destino menos procurado.

Eritreia

Por ser um país um pouco mais atrasado em comparação a outras potências mundiais, a Eritreia não possui diplomatas brasileiros. Seu processo de obtenção de visto é muito lento, o que torna a entrada de estrangeiros ainda mais difícil.

Coreia do Norte

Conhecido por ser um país restrito, os turistas que desejam visitá-lo terão que se organizar, uma vez que os estrangeiros só podem entrar no país por excursões vigiadas pelo governo, que mantém uma monitoração severa sobre os visitantes.

Paquistão

Exigindo uma "carta-convite", o Paquistão possui um longo e duro processo burocrático para permitir a entrada de turistas.