Praia do Nordeste é eleita a mais bonita do mundo quatro vezes

Baía do Sancho - Foto: Monise Alves (@365nor)

O Nordeste brasileiro, conhecido por suas paisagens paradisíacas, já levou o título de praia mais bonita do mundo quatro vezes. A consagrada vencedora é a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (PE), considerada não apenas a mais bela do Brasil, mas também uma das mais impressionantes do planeta.

Cercada por águas cristalinas, areia branca e falésias imponentes, a Baía do Sancho oferece um cenário único, capaz de conquistar turistas e especialistas em viagens. Além de sua beleza natural, o local é um verdadeiro santuário ecológico, repleto de experiências inesquecíveis para os visitantes.

Como chegar

Localizada no arquipélago de Fernando de Noronha, a Baía do Sancho é um destino de difícil acesso — e justamente esse detalhe contribui para sua preservação. Para chegar até lá, é preciso enfrentar um trajeto que inclui trilhas e escadas entalhadas nas rochas. O caminho exige certo condicionamento físico, mas garante um contato especial com a natureza e ajuda a limitar o fluxo de turistas, protegendo a fauna e a flora locais.

Por que é a praia mais bonita do mundo?

Mais do que belas paisagens, a Baía do Sancho é considerada um verdadeiro paraíso ecológico. Suas águas transparentes tornam-se palco para mergulhos e práticas de snorkel, revelando uma biodiversidade marinha impressionante, que inclui tartarugas, golfinhos e cardumes de peixes coloridos.

Conheça o destino que conquista turistas do Brasil e do exterior | Foto: Reprodução / ICMBio

Além das atividades subaquáticas, os visitantes podem observar aves raras, assistir ao espetáculo dos golfinhos durante os meses de inverno ou simplesmente contemplar um pôr do sol inesquecível. Cada detalhe torna a experiência única, justificando os prêmios internacionais recebidos pela praia.

Quando visitar?

O período escolhido para a viagem pode mudar a experiência:

Abril a junho: meses mais chuvosos, quando as falésias ganham quedas d’água e formam piscinas naturais. É a época ideal para quem busca paisagens ainda mais exuberantes.

Agosto a dezembro: temporada mais seca, marcada por dias ensolarados e condições perfeitas para esportes aquáticos.