Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONHECE?

Essa praia perto de Salvador surpreende turistas com uma tradição única

Local guarda segredos culturais que só quem visita descobre

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

30/09/2025 - 18:03 h
Esta é uma das praias próximas a Salvador mais procuradas
Esta é uma das praias próximas a Salvador mais procuradas -

Uma das praias próximas a Salvador mais procuradas, Praia do Forte, no Litoral Norte, guarda uma tradição popular bastante inusitada: o Bloco dos Caretas.

As Caretas de Praia do Forte representam uma tradição singular do folclore local. Com trajes feitos de folhagens e máscaras de inspiração animal, esses personagens percorrem as ruas da Vila entre fevereiro e abril, resgatando uma herança do período da escravidão. Sua presença acrescenta um clima místico e vibrante às celebrações da região.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Essa praia perto de Salvador surpreende turistas com uma tradição única
| Foto: Divulgação

Segundo os organizadores, pelo menos 100 homens compõem o bloco há mais de 70 anos. Alguns participantes da farra ainda fazem questão de recobrir o corpo com óleo ou piche, ganhando uma aparência mais assustadora.

Leia Também:

Censura? Salvador pode proibir nudez e cunho sexual explícito em shows com verba pública
Tradição viva: Jornal A TARDE faz homenagem no Dia do Jornaleiro
Artes em Salvador recebem incentivo milionário; saiba como participar

Neste ano, uma exposição sobre a manifestação popular ficou disponível para apreciação no Castelo Garcia D’Ávila. As fotografias, captadas por Gilberto Melo, homenageiam Ulisses Santana dos Santos, mestre careteiro que manteve viva a expressão cultural. Confira registros:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Castelo Garcia D'Ávila (@castelogarciadavila)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cultura Praia do Forte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Esta é uma das praias próximas a Salvador mais procuradas
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Esta é uma das praias próximas a Salvador mais procuradas
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Esta é uma das praias próximas a Salvador mais procuradas
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Esta é uma das praias próximas a Salvador mais procuradas
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x