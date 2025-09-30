Essa praia perto de Salvador surpreende turistas com uma tradição única

Esta é uma das praias próximas a Salvador mais procuradas - Foto: Divulgação

Uma das praias próximas a Salvador mais procuradas, Praia do Forte, no Litoral Norte, guarda uma tradição popular bastante inusitada: o Bloco dos Caretas.

As Caretas de Praia do Forte representam uma tradição singular do folclore local. Com trajes feitos de folhagens e máscaras de inspiração animal, esses personagens percorrem as ruas da Vila entre fevereiro e abril, resgatando uma herança do período da escravidão. Sua presença acrescenta um clima místico e vibrante às celebrações da região.

Segundo os organizadores, pelo menos 100 homens compõem o bloco há mais de 70 anos. Alguns participantes da farra ainda fazem questão de recobrir o corpo com óleo ou piche, ganhando uma aparência mais assustadora.

Neste ano, uma exposição sobre a manifestação popular ficou disponível para apreciação no Castelo Garcia D’Ávila. As fotografias, captadas por Gilberto Melo, homenageiam Ulisses Santana dos Santos, mestre careteiro que manteve viva a expressão cultural. Confira registros: