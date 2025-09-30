Artes em Salvador recebem incentivo milionário; saiba como participar

Investimento tem reforçado a produção local de teatro, dança e circo - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) e da Fundação Gregório de Mattos (FGM), aplicou R$ 20 milhões em políticas públicas de fomento às artes cênicas nos últimos dois anos. O investimento tem reforçado a produção local de teatro, dança e circo, além de fortalecer circuitos, festivais e residências artísticas na capital baiana.

Entre as iniciativas financiadas estão os editais Territórios Criativos (ano I e II), que apoiaram 14 projetos teatrais com R$ 700 mil, e os Gregórios (anos III e IV), que contemplaram 16 projetos com um total de R$ 3,3 milhões.

Pelo programa Viva Cultura, foram viabilizados dois projetos via incentivo fiscal, com R$ 500 mil para cada um. O projeto Salvador Circula, voltado à mobilidade e intercâmbio, concedeu bolsas, incluindo um auxílio de R$ 15 mil para viagem internacional de artistas.

O grande destaque financeiro, segundo a FGM, foi o Chamadão das Artes Cênicas, que recebeu aporte de R$ 2 milhões para atender produções de teatro, dança e circo. “É um instrumento voltado para as linguagens artísticas de teatro, dança e circo… então, nós tivemos mais projetos de teatro”, explica George Vladimir, diretor de Fomento Cultural da FGM.

Espaços e ocupação cultural

A gestão municipal mantém e disponibiliza equipamentos para apresentações, como o Espaço Cultural da Barroquinha, o Teatro Gregório de Mattos, a Sala Nelson Maleiro e os Espaços Boca de Brasa. Além do repasse financeiro, a prefeitura oferece gratuidade de pauta nesses espaços, ou seja, as companhias não pagam pela ocupação e podem definir livremente o valor do ingresso.

O Curto Circuito das Artes, realizado com parceria da Funarte, recebeu R$ 900 mil (R$ 500 mil em recursos federais e R$ 400 mil municipais) e ocupou dez espaços da FGM com uma programação diversa para o verão. O último edital do circuito recebeu 123 inscrições e selecionou, entre outras ações, uma exposição na Galeria da Cidade; três ateliês/residências (Boca de Brasa Centro, Café Nilda Spencer e Casa do Benin); e 12 espetáculos (seis adultos e seis infantis).