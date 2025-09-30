Vivendo do Ócio lança Hasta La Bahia

A banda lançou seu 5º álbum - Foto: Reprodução | Instagram

Após cinco anos sem novos lançamentos, a banda Vivendo do Ócio revisita suas raízes em um voo de volta a Salvador, com a estreia de seu 5° álbum de estúdio, Hasta La Bahia. Composto por oito faixas, a produção mistura rock alternativo aos gêneros funk, soul e disco.

Formada por Jajá Cardoso (voz e guitarra), Luca Bori (baixo e voz), Davide Bori (guitarra) e o recém-chegado Gabriel Burgos (bateria), a obra marca uma nova fase do grupo, após duas décadas de carreira.

Dançante, o álbum se destaca por uma sonoridade que até o momento o grupo não tinha experimentado. Segundo Davide, isso tem a ver com a energia e o suingue da capital baiana, que influenciaram diretamente a construção do projeto.

Lançado pelo Selo Portal e produzido por André T, o trabalho conta com as participações de Paulo Miklos, ex-vocalista da banda Titãs, Jadsa, cantora baiana de MPB, além das colaborações do poeta Ni Brisante, e dos compositores Martin Mendonça e do baiano Ronei Jorge.

“Hasta la Bahia é um convite disfarçado de música. É um chamado pra confiar no encontro, que pode ser consigo mesmo, com outra pessoa ou simplesmente um destino. Nesse caso, Bahia é uma metáfora para aquele abraço gostoso, que nos faz sentir voltando para nossa terra natal”, explica Luca Bori.

Volta às raízes

Depois de dez anos residindo na cidade de São Paulo, Vivendo do Ócio retorna à sua cidade natal com um álbum de corpo e alma soteropolitanos. Produzido integralmente na capital baiana, Davide define o processo de construção como leve e divertido.

A banda, famosa por colocar o rock baiano em evidência no cenário nacional, assume novos estilos, que passeiam pelo eletrônico até o funk. Em Hasta La Bahia, o grupo se abre para o novo sem perder a essência do som que produz desde 2006.

“A nossa sonoridade é fruto do tempo que temos tocando juntos e da mistura de influências de cada um. Nossa produção musical flui de uma forma muito natural. As músicas ganham vida quando estamos trabalhando juntos no estúdio”, declara Jajá Cardoso

Versatilidade

Dentre os destaques, as canções Baila Comigo, que inicia o disco, Hasta La Bahia, Não tem nenhum segredo e Onda do Nepal traduzem bem a versatilidade e a evolução artística do grupo. De acordo com o cantor e guitarrista, estas são as faixas pilares do disco.

As letras, por sua vez, são, em parte, inspiradas em histórias pessoais e no fruto da imaginação dos artistas. “Somos sempre muito diversos no nosso modo de compor. As nossas inspirações podem vir de muitos lugares diferentes. Temos uma mistura com letras inspiradas em nossas vidas, em nossos sonhos”, afirma Luca Bori.

A arte, em seus múltiplos formatos, está presente quase que integralmente em Hasta La Bahia. Seja no título, que recebe este nome por conta da poesia de Ni Brisante, ou na letra da faixa O Lobo da Estepe, inspirada no livro de mesmo nome, escrito por Hermann Hesse.

Criada por Victoria Zacconi, com ilustração de Jajá Cardoso, a capa exibe uma andorinha voando. Para o grupo, o pássaro representa o movimento de ir e voltar, carregar as vivências e encontrar um novo lar.

Próximos passos

Lançado recentemente, o álbum está disponível para escuta nas plataformas do spotify, apple music e youtube. O show de estreia aconteceu na última sexta, 27, no bairro do Rio Vermelho, no Festival da Primavera, realizado pela Prefeitura de Salvador.

A banda já tem shows marcados para o mês de outubro e novembro nas cidades de Vitória da Conquista e Feira de Santana, respectivamente. O primeiro clipe do Hasta La Bahia é da música Baila Comigo. Dirigido por Alan dos Anjos e editado pelos irmãos Bori, o lançamento do clipe está previsto para o próximo mês.