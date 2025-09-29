Menu
TELEVISÃO
LUTO

Aos 99 anos, morre a atriz e comediante Berta Loran

Berta fez história como uma das primeiras mulheres a se consolidar no humor

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

29/09/2025 - 8:20 h
Berta Loran
Berta Loran -

A atriz e comediante Berta Loran, um dos nomes mais emblemáticos do humor brasileiro, morreu na madrugada desta segunda-feira, 29, aos 99 anos. Ela estava internada em uma unidade de saúde particular em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Berta completaria 100 anos em março de 2026.

Nascida em Varsóvia, na Polônia, em 1926, Berta imigrou ainda criança para o Brasil, fugindo das perseguições contra judeus na Europa. Ela se instalou com a família no Rio de Janeiro, onde começou a se interessar pelas artes. Foi nos palcos de teatro de revista que conquistou o público com sua irreverência, naturalidade e espontaneidade.

A partir da década de 1960, Berta se tornou um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira. Esteve presente em programas humorísticos marcantes, como ‘Balança, Mas Não Cai’, ‘Escolinha do Professor Raimundo’ e ‘Zorra Total’, além de participações em novelas e minisséries.

A artista fez história como uma das primeiras mulheres a se consolidar no humor em um período dominado por homens.

Ao completar 90 anos, em 2016, Berta Loran foi homenageada com o livro ‘Berta Loran: 90 Anos de Humor’, escrito pelo produtor cultural João Luiz Azevedo.

x