Ex-ator da Globo surpreende com plantação de maconha no RJ

Mohammed Abdullah, conhecido anteriormente como Ricardo Petraglia - Foto: Reprodução| Redes sociais

Mohammed Abdullah, ex-ator conhecido anteriormente como Ricardo Petraglia, transformou sua residência em Xerém, na Baixada Fluminense, em um espaço de ativismo, mostrando em suas redes sociais o cultivo de maconha e defendendo a descriminalização da planta no país.

O ator possui um habeas corpus que garante o direito ao cultivo medicinal da cannabis, protegendo-o legalmente contra prisão ou apreensão de suas plantas. No entanto, a autorização é estritamente pessoal, não permitindo comercializar ou doar as plantas ou sementes.

Por meio de suas plataformas digitais, Mohammed detalha sua rotina de cultivo de cannabis e a produção de produtos medicinais. Em seu conteúdo, ele compartilha dicas sobre plantio, adubação e poda, além de mostrar o processo de extração do óleo utilizado em sua terapia.

Carreira de Mohammed Abdullah

Apesar de estar aposentado de filmes e novelas há uma década, tendo "Os Dez Mandamentos" (2015), da Record TV, como seu último trabalho, o público ainda pode rever sua atuação na reprise de "A Viagem" (1994), atualmente em exibição na Globo.

Ao longo de sua carreira, Mohammed participou de diversas produções de destaque, incluindo as novelas da Globo Uga Uga (2000) e Coração de Estudante (2002), entre outras.