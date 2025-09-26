Ex-galã da Globo passa por dificuldades e precisa de ajuda para viver

Eduardo Tornaghi, - Foto: Divulgação

Ator carioca que fez sucesso na TV Globo, Eduardo Tornaghi, que completou 74 anos nesta sexta-feira, 26, vive recluso e precisa de ajuda para sobreviver. O ex-galã foi protagonista de novelas como ‘A Moreninha’, ‘Memórias de Amor’ e ‘Sinhazinha Flô’.

Eduardo, que atualmente está morando na Zona Sul do Rio de Janeiro, resolveu largar tudo para virar poeta. Ele promove encontros de leitura e saraus pequenos no estado e, para seguir com o trabalho, pede Pix aos seguidores no Instagram.

Desde de 2016, quando fez uma breve participação em ‘Rock Story’, o ator não trabalha na TV. Desde então, sem condições de manter um padrão de vida alto, resolveu vender tudo para viajar pelo Brasil dando aulas em periferias e presídios. Após anos de aventuras, vive recluso com a própria arte.

Eduardo Tornaghi, que não faz publicações no feed há 80 semanas, tem 5 mil seguidores no Instagram e se define como ‘Militante da Arte e da Educação’, além de poeta, ator, locutor, palestrante e produtor cultural.