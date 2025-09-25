Menu
TELEVISÃO
REALITY

BBB 26 terá famosos no Camarote? Confira novidades da nova edição

Estreia marcada para 12 de janeiro, Tadeu Schmidt comandará a temporada com anônimos e celebridades

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

25/09/2025 - 20:13 h
BBB 26 estreia em 12 de janeiro de 2026
BBB 26 estreia em 12 de janeiro de 2026

O Big Brother Brasil 26 estreia em 12 de janeiro de 2026, sob o comando de Tadeu Schmidt, e os preparativos para a nova edição já estão a todo vapor. Entre as maiores dúvidas do público está a manutenção do Camarote, grupo formado por famosos.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, o Camarote seguirá no reality, e alguns artistas já estão sendo sondados para participar. A produção também tem planos de incluir na casa mais vigiada do Brasil um participante da atual edição da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck.

Entre os nomes que concorrem neste ano estão: Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira, Gracyanne Barbosa, David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira, Allan Souza Lima, Richarlyson, Manu Bahtidão, Lucas Leto, Wanessa Camargo, Álvaro e Tereza Seiblitz.

Já Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca foram eliminadas do quadro, mas o interesse da produção em contar com algum participante do programa continua.

Com essas movimentações, cresce a expectativa sobre quem será escalado para o reality. A seleção promete misturar anônimos e famosos, mantendo a fórmula que conquistou a audiência desde 2020.

O BBB 26 chega com a promessa de novas estratégias, participações especiais e muita repercussão nas redes sociais, garantindo que a temporada seja cercada de curiosidade e expectativa desde antes da estreia.

Tags:

BBB televisão TV Globo

Ver todas

x