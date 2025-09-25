MOMENTO AGUARDADO
Cena da morte de Odete Roitman em Vale Tudo é gravada; veja
Cena foi gravada na noite de quarta-feira, 24
Por Edvaldo Sales
Um dos momentos mais aguardados da novela Vale Tudo, da TV Globo, foi gravado na noite de quarta-feira, 24, no Hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro. Trata-se da cena da morte da vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch.
Em um vídeo dos bastidores da gravação que circula nas redes sociais é possível ver o corpo da empresária sendo retirado em uma maca, envolto em um saco preto, pelos Bombeiros, depois de um atentado enquanto dirigia pelas ruas da cidade.
Veja:
Confira o momento em que o corpo de Odete Roitman é levado pela ambulância durante as gravações de “Vale Tudo” hoje. pic.twitter.com/r1GML1nY1p— poponze (@poponze) September 25, 2025
Na história, Odete já está casada com César Ribeiro (Cauã Reymond), que descobre recentemente ter herdado 50% da companhia aérea TCA. Enquanto isso, Maria de Fátima (Bella Campos) e Ana Clara (Samantha Jones) decidem se unir.
Leia Também:
As duas sabem que Leonardo Roitman (Guilherme Magon), filho de Odete, dado como morto em um acidente, está vivo. Para elas, a morte da vilã pode ser a oportunidade de se aproximar da fortuna da empresária.
Outro suspeito é Marco Aurélio (Alexandre Nero). Dias antes do ataque, ele desabafa com Leila (Carolina Dieckmann) sobre sua frustração com as atitudes de Odete. A descoberta de uma arma entre os pertences da loira intensifica ainda mais as suspeitas sobre seu envolvimento.
