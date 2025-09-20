Final de Vale Tudo: Leonardo vai salvar a vida de Afonso? Entenda

Afonso terá vida modificada - Foto: Divulgação | Globo

Os últimos capítulos de Vale Tudo prometem fortes emoções e grandes reviravoltas na vida dos Roitman. Afonso (Humberto Carrão), que esteve à beira da morte por causa do câncer, encontrará a chance de se salvar graças a Leonardo (Guilherme Magon), dado como morto durante boa parte da trama.

A revelação acontece após a queda definitiva de Odete (Débora Bloch). A vilã, que descobriu a compatibilidade de Leonardo como doador de medula para o filho, manteve segredo mesmo sabendo que o herdeiro poderia morrer a qualquer momento.

Fria, ela chegou a ironizar a escolha de Afonso de interromper o tratamento convencional, lavando as mãos diante do sofrimento da família. A informação foi divulgada pelo Notícias da TV.

O jogo, porém, muda quando Odete atira em Ana Clara (nome da atriz/personagem), deixando-a gravemente ferida. Antes de desmaiar, a jovem consegue ligar para Heleninha (Paolla Oliveira), que corre até o local e se depara com Leonardo vivo. A descoberta choca a todos e desmascara a megera nos momentos finais da novela.

Levado à mansão de Celina (Malu Galli), Leonardo finalmente é identificado como doador e aceita ajudar o irmão. Nas cenas previstas para outubro, Afonso aparecerá no hospital pronto para o transplante de medula.

A cirurgia será bem-sucedida e, aos poucos, ele mostrará sinais de recuperação, encerrando a novela com uma vitória sobre o câncer e uma mensagem de esperança.