Faustão aparece de cadeira de rodas no casamento da filha

Imagem compartilhada pelo outro filho, João Silva, comunicador aparece de terno e de mão dada com a filha noiva - Foto: Instagram | João Silva

O apresentador Fausto Silva, 75, apareceu de cadeira de rodas no casamento da filha mais velha, Lara Silva, 27. A aparição de Faustão vem apos um mês a alta hospitalar, em ficou três meses internado em São Paulo e passou por dois transplantes.

Nas imagens, que foram compartilhadas pelo outro filho, o também apresentador João Silva, o comunicador aparece de terno de mão dada com a filha noiva.

Faustão estava internado em função de uma infecção bacteriana aguda com sepse. A condição ocorre quando o corpo reage exageradamente a uma infecção, provocando inflamação generalizada e risco de falência de órgãos.

Durante a hospitalização, Faustão passou por duas cirurgias: em 6 de agosto, o apresentador recebeu um transplante de fígado e, no dia seguinte, um retransplante renal.

Transplantes

Fausto Silva chegou a quatro transplantes de órgãos nos últimos dois anos — o de coração, no fim de 2023; o de rim, em abril de 2024; além dos dois mais recentes.

O comunicador passou ainda por controle infeccioso, reabilitação clínica e nutricional durante a hospitalização recente.

Lara Silva é cantora e compositora e recentemente, lançou o primeiro álbum de estúdio, "No Mundo da Lua". Neste sábado, 20, ela se une em matrimônio com o apresentador da Record TV, Julinho Casares. Além de defensor de animais, o noivo é filho de Julio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube.