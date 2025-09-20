RECUPERAÇÃO
Faustão aparece de cadeira de rodas no casamento da filha
Aparição vem quase um mês após alta hospitalar
Por Redação
O apresentador Fausto Silva, 75, apareceu de cadeira de rodas no casamento da filha mais velha, Lara Silva, 27. A aparição de Faustão vem apos um mês a alta hospitalar, em ficou três meses internado em São Paulo e passou por dois transplantes.
Nas imagens, que foram compartilhadas pelo outro filho, o também apresentador João Silva, o comunicador aparece de terno de mão dada com a filha noiva.
Faustão estava internado em função de uma infecção bacteriana aguda com sepse. A condição ocorre quando o corpo reage exageradamente a uma infecção, provocando inflamação generalizada e risco de falência de órgãos.
Durante a hospitalização, Faustão passou por duas cirurgias: em 6 de agosto, o apresentador recebeu um transplante de fígado e, no dia seguinte, um retransplante renal.
Transplantes
Fausto Silva chegou a quatro transplantes de órgãos nos últimos dois anos — o de coração, no fim de 2023; o de rim, em abril de 2024; além dos dois mais recentes.
O comunicador passou ainda por controle infeccioso, reabilitação clínica e nutricional durante a hospitalização recente.
Lara Silva é cantora e compositora e recentemente, lançou o primeiro álbum de estúdio, "No Mundo da Lua". Neste sábado, 20, ela se une em matrimônio com o apresentador da Record TV, Julinho Casares. Além de defensor de animais, o noivo é filho de Julio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube.
🚨ASSISTA: Mesmo de cadeira de rodas, Faustão leva a filha Lara para o altar durante casamento. pic.twitter.com/f9QMxz0mn2— CHOQUEI (@choquei) September 20, 2025
