Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECUPERAÇÃO

Faustão aparece de cadeira de rodas no casamento da filha

Aparição vem quase um mês após alta hospitalar

Redação

Por Redação

20/09/2025 - 15:24 h
Imagem compartilhada pelo outro filho, João Silva, comunicador aparece de terno e de mão dada com a filha noiva
Imagem compartilhada pelo outro filho, João Silva, comunicador aparece de terno e de mão dada com a filha noiva -

O apresentador Fausto Silva, 75, apareceu de cadeira de rodas no casamento da filha mais velha, Lara Silva, 27. A aparição de Faustão vem apos um mês a alta hospitalar, em ficou três meses internado em São Paulo e passou por dois transplantes.

Nas imagens, que foram compartilhadas pelo outro filho, o também apresentador João Silva, o comunicador aparece de terno de mão dada com a filha noiva.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Faustão estava internado em função de uma infecção bacteriana aguda com sepse. A condição ocorre quando o corpo reage exageradamente a uma infecção, provocando inflamação generalizada e risco de falência de órgãos.

Leia Também:

Vitória x Fluminense: Claudinho retorna; veja lista de relacionados
Trump demite procurador que se recusou a indiciar adversários
Fruta atinge carros durante prova da F1

Durante a hospitalização, Faustão passou por duas cirurgias: em 6 de agosto, o apresentador recebeu um transplante de fígado e, no dia seguinte, um retransplante renal.

Transplantes

Fausto Silva chegou a quatro transplantes de órgãos nos últimos dois anos — o de coração, no fim de 2023; o de rim, em abril de 2024; além dos dois mais recentes.

O comunicador passou ainda por controle infeccioso, reabilitação clínica e nutricional durante a hospitalização recente.

Lara Silva é cantora e compositora e recentemente, lançou o primeiro álbum de estúdio, "No Mundo da Lua". Neste sábado, 20, ela se une em matrimônio com o apresentador da Record TV, Julinho Casares. Além de defensor de animais, o noivo é filho de Julio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aparição cadeira de rodas casamento faustão filha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imagem compartilhada pelo outro filho, João Silva, comunicador aparece de terno e de mão dada com a filha noiva
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Imagem compartilhada pelo outro filho, João Silva, comunicador aparece de terno e de mão dada com a filha noiva
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Imagem compartilhada pelo outro filho, João Silva, comunicador aparece de terno e de mão dada com a filha noiva
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Imagem compartilhada pelo outro filho, João Silva, comunicador aparece de terno e de mão dada com a filha noiva
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x