ESTADOS UNIDOS

Trump demite procurador que se recusou a indiciar adversários

Presidente dos EUA anunciou decisão neste sábado, 20, através da sua plataforma, a Truth Social

Redação

Por Redação

20/09/2025 - 14:28 h
Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald Trump -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, neste sábado, 20, a demissão de um procurador federal que era pressionado a investigar dois adversários políticos do republicano: o ex-diretor do FBI James Comey, demitido por Trump em 2017, e a procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James.

De acordo com o jornal The New York Times e outros veículos de imprensa do país, o procurador Erik Siebert, do distrito leste da Virgínia, havia renunciado ao seu cargo, na sexta-feira, 19.

"Hoje, retirei a nomeação de Erik Siebert como procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Virgínia, quando fui informado de que ele recebeu o apoio INCOMUMENTE FORTE de dois senadores democratas absolutamente terríveis, senadores democratas canalhas, do Grande Estado da Virgínia", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Leia Também:

Justiça toma decisão após Trump processar jornal
Culpa de Trump? Anitta explica mudança dos EUA para o Brasil
Censura? Trump promete processo bilionário contra jornal americano

"Ele não renunciou, eu o demiti", acrescentou na madrugada de hoje, na mesma plataforma. Em conversa com jornalistas, horas antes das publicações, no Salão Oval, Trump já tinha sinalizado que queria a saída de Siebert do governo.

Procurador negou indiciamento

Ainda segundo a imprensa norte-americana, o procurador federal havia indicado recentemente, ao Departamento de Justiça, que era contrário a indiciar Comey por acusações de mentir ao Congresso.

O ex-diretor do FBI foi destituído abruptamente em 2017, quando investigava possíveis interferências russas na campanha eleitoral de Trump durante as eleições de 2016 e se tornou um crítico ferrenho do republicano.

Quanto a Letitia James, Siebert considerou que não havia evidências suficientes para apresentar acusações contra a procuradora por suspeita de fraude hipotecária.

Ela havia iniciado, como procuradora de Nova York, um caso contra Trump, alegando que ele e sua empresa inflaram seu patrimônio de maneira fraudulenta e manipularam o valor de propriedades para conseguir empréstimos ou seguros em boas condições.

Donald Trump Erik Siebert estados unidos James Comey Letitia James

