POLÍTICA
NA JUSTIÇA

Censura? Trump promete processo bilionário contra jornal americano

Presidente acusou o jornal de fazer declarações falsas sobre ele, sua família e seus negócios

16/09/2025 - 7:45 h | Atualizada em 16/09/2025 - 9:51
Trump anunciou processo contra The New York Times
Trump anuncia que processará o New York Times por difamação e calúnia, pedindo indenização de US$ 15 bilhões (R$ 80 bi).

“Hoje, tenho a grande honra de entrar com um processo de US$ 15 bilhões por difamação e calúnia contra o The New York Times”, escreveu Trump em uma publicação em sua rede social, Truth Social, na madrugada desta terça-feira, 16.

O processo seria aberto na Flórida, disse Trump, sem fornecer mais detalhes. O presidente acusou o jornal de fazer declarações falsas sobre ele, sua família e seus negócios, embora não tenha dado mais detalhes sobre as alegações.

Recorrência

Em julho, Donald Trump, entrou com uma ação por difamação contra o Wall Street Journal e repórteres que escreveram uma história sobre uma coleção de cartas presenteadas a Jeffrey Epstein em seu aniversário de 50 anos, em 2003.

De acordo com a reportagem do WSJ, o conteúdo da mensagem incluía um bilhete com o nome de Trump e o contorno de uma mulher nua.

Na rede social Truth, o líder afirmou que entrou com um "processo poderoso" contra os envolvidos na publicação. Trump chamou a reportagem de "falsa, maliciosa, difamatória e fake news".

O líder americano negou que tenha escrito a nota.

x