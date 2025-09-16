NA JUSTIÇA
Censura? Trump promete processo bilionário contra jornal americano
Presidente acusou o jornal de fazer declarações falsas sobre ele, sua família e seus negócios
Por Redação
Trump anuncia que processará o New York Times por difamação e calúnia, pedindo indenização de US$ 15 bilhões (R$ 80 bi).
“Hoje, tenho a grande honra de entrar com um processo de US$ 15 bilhões por difamação e calúnia contra o The New York Times”, escreveu Trump em uma publicação em sua rede social, Truth Social, na madrugada desta terça-feira, 16.
O processo seria aberto na Flórida, disse Trump, sem fornecer mais detalhes. O presidente acusou o jornal de fazer declarações falsas sobre ele, sua família e seus negócios, embora não tenha dado mais detalhes sobre as alegações.
Recorrência
Em julho, Donald Trump, entrou com uma ação por difamação contra o Wall Street Journal e repórteres que escreveram uma história sobre uma coleção de cartas presenteadas a Jeffrey Epstein em seu aniversário de 50 anos, em 2003.
De acordo com a reportagem do WSJ, o conteúdo da mensagem incluía um bilhete com o nome de Trump e o contorno de uma mulher nua.
Na rede social Truth, o líder afirmou que entrou com um "processo poderoso" contra os envolvidos na publicação. Trump chamou a reportagem de "falsa, maliciosa, difamatória e fake news".
O líder americano negou que tenha escrito a nota.
