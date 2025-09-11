MARTELO BATIDO
Trump reage à condenação de Bolsonaro por golpe de Estado: "Surpreso"
Apesar de comentar o julgamento, presidente americano não falou sobre novas sanções ao Brasil
Por Gabriela Araújo
O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, diz estar surpreso com a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) em condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.
"Eu assisti ao julgamento, conheço-o muito bem. Como líder estrangeiro, achei que ele foi um bom presidente. É muito surpreendente que isso tenha acontecido”, disse Trump após deixar a Casa Branca nesta quinta-feira, 11.
Bolsonaro e outros sete réus foram condenados pelo colegiado da Corte por 4 x 1. Apenas o ministro Luiz Fux votou pela absolvição do ex-presidente por todos os crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em sua declaração, o presidente americano diz que já passou por casos semelhantes nos EUA, mas que não foi à frente na Corte americana, o que, segundo ele, não aconteceu no Brasil contra o aliado.
“É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum. Ele era um bom homem, e não vejo isso acontecendo", afirmou Trump.
Bolsonaro é condenado por golpe de Estado
Foi concluído nesta quinta-feira, 11, o julgamento do chamado núcleo crucial da trama golpista que resultou nas depredações do 8 de janeiro de 2023. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado em todas as acusações.
Outros 7 réus também foram condenados:
- o tenente-coronel Mauro Cid;
- o almirante Almir Garnier;
- o ex-ministro da Justiça Anderson Torres;
- o deputado federal Alexandre Ramagem;
- o general Augusto Heleno;
- o ex-minitro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira;
- o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto.
Julgamento
A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR) na trama da elaboração de um plano golpista. Bolsonaro e mais sete réus respondem pelos seguintes crimes:
- Golpe de Estado
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
- Organização criminosa armada
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração de patrimônio tombado.
