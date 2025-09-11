Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MARTELO BATIDO

Trump reage à condenação de Bolsonaro por golpe de Estado: "Surpreso"

Apesar de comentar o julgamento, presidente americano não falou sobre novas sanções ao Brasil

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

11/09/2025 - 18:48 h | Atualizada em 11/09/2025 - 19:23
Bolsonaro e Donald Trump
Bolsonaro e Donald Trump -

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, diz estar surpreso com a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) em condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.

"Eu assisti ao julgamento, conheço-o muito bem. Como líder estrangeiro, achei que ele foi um bom presidente. É muito surpreendente que isso tenha acontecido”, disse Trump após deixar a Casa Branca nesta quinta-feira, 11.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Bolsonaro e outros sete réus foram condenados pelo colegiado da Corte por 4 x 1. Apenas o ministro Luiz Fux votou pela absolvição do ex-presidente por todos os crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Leia Também:

Bolsonaro condenado: 27 anos e 3 meses
Deputados baianos criticam condenação de Bolsonaro: "Querem comparar a Lula"
Caiado defende união da direita para derrotar PT em 2026
Relembre trajetória de Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe

Em sua declaração, o presidente americano diz que já passou por casos semelhantes nos EUA, mas que não foi à frente na Corte americana, o que, segundo ele, não aconteceu no Brasil contra o aliado.

“É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum. Ele era um bom homem, e não vejo isso acontecendo", afirmou Trump.

Bolsonaro é condenado por golpe de Estado

Foi concluído nesta quinta-feira, 11, o julgamento do chamado núcleo crucial da trama golpista que resultou nas depredações do 8 de janeiro de 2023. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado em todas as acusações.

Outros 7 réus também foram condenados:

  • o tenente-coronel Mauro Cid;
  • o almirante Almir Garnier;
  • o ex-ministro da Justiça Anderson Torres;
  • o deputado federal Alexandre Ramagem;
  • o general Augusto Heleno;
  • o ex-minitro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira;
  • o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto.

Julgamento

A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR) na trama da elaboração de um plano golpista. Bolsonaro e mais sete réus respondem pelos seguintes crimes:

  • Golpe de Estado
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
  • Organização criminosa armada
  • Dano qualificado contra o patrimônio da União
  • Deterioração de patrimônio tombado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Donald Trump julgamento Bolsonaro STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro e Donald Trump
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Bolsonaro e Donald Trump
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Bolsonaro e Donald Trump
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

Bolsonaro e Donald Trump
Play

Fux sugere anulação de processo contra golpistas e "incompetência absoluta" do STF

x