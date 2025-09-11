Trump reage à condenação de Bolsonaro por golpe de Estado: "Surpreso"

Bolsonaro e Donald Trump - Foto: Alan Santos | PR

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, diz estar surpreso com a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) em condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.

"Eu assisti ao julgamento, conheço-o muito bem. Como líder estrangeiro, achei que ele foi um bom presidente. É muito surpreendente que isso tenha acontecido”, disse Trump após deixar a Casa Branca nesta quinta-feira, 11.

Bolsonaro e outros sete réus foram condenados pelo colegiado da Corte por 4 x 1. Apenas o ministro Luiz Fux votou pela absolvição do ex-presidente por todos os crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em sua declaração, o presidente americano diz que já passou por casos semelhantes nos EUA, mas que não foi à frente na Corte americana, o que, segundo ele, não aconteceu no Brasil contra o aliado.

“É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum. Ele era um bom homem, e não vejo isso acontecendo", afirmou Trump.

Bolsonaro é condenado por golpe de Estado

Foi concluído nesta quinta-feira, 11, o julgamento do chamado núcleo crucial da trama golpista que resultou nas depredações do 8 de janeiro de 2023. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado em todas as acusações.

Outros 7 réus também foram condenados:

o tenente-coronel Mauro Cid;

o almirante Almir Garnier;

o ex-ministro da Justiça Anderson Torres;

o deputado federal Alexandre Ramagem;

o general Augusto Heleno;

o ex-minitro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira;

o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto.

Julgamento

A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR) na trama da elaboração de um plano golpista. Bolsonaro e mais sete réus respondem pelos seguintes crimes: