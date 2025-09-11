Relembre trajetória de Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe

STF define maioria para condenação de Bolsonaro - Foto: Ton Molina

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para condenar o ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL) após o voto da ministra Cármen Lúcia, nesta quinta-feira, 11. Marcando a primeira vez que um ex-presidente do Brasil foi condenado por tentativa de golpe de Estado.

Até chegar ao cargo de presidente da república, Bolsonaro teve uma trajetória de diversas carreiras, confira à seguir

Primeira prisão e entrada na política

A projeção política de Bolsonaro começou após dois episódios polêmicos enquanto ainda estava em sua carreira militar, na década de 1980. De acordo com a revista Veja, o então capitão teria planos de explodir bombas em banheiros da Escola Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais (Esao) e na adutora do Rio Guandu, que abastece o Rio de Janeiro, também em protesto contra os salários.

Ele negou a autoria do plano, porém a revista publicou um desenho que supostamente teria sido feito por ele.

Depois do episódio, Bolsonaro deixou a carreira militar e ingressou na política. Inicialmente ele foi vereador no Rio de Janeiro, em 1988.

Ele exerceu o cargo por somente dois anos e se elegeu deputado federal, mantendo o cargo por sete anos seguidos.

Enquanto político, o ex-presidente do Brasil trocou de partido sete vezes, e nunca aprovou um projeto de lei relevante.

Crescimento na mídia e campanha de 2018

Aproveitando a onda da Operação Lava-Jato, nos anos de 2010, Bolsonaro se tornou um símbolo do “antipetismo”, se tornando um nome competitivo para a presidência de 2018.

Durante sua campanha, Bolsonaro sofreu um atentado a faca no dia 6 de setembro de 2018, que é atribuído pelo próprio ex-presidente como o momento-chave para levar seu nome ao segundo turno, que venceu do petista Fernando Haddad.

Em seu período governando, Bolsonaro foi marcado por diversas polêmicas, principalmente nos anos de pandemia, como o uso da cloroquina e várias discussões sobre as vacinas.

Derrota nas eleições e bunker na Alvorada

Depois de ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na disputa pela presidência do Brasil em 2022, Bolsonaro ficou 48 horas sem discursar. Após isso, em breve pronunciamento, ele não reconheceu o resultado e pediu para que seus apoiadores não bloqueassem as estradas.