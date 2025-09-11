Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

"Marco histórico", diz Jerônimo após condenação de Bolsonaro

Governador da Bahia se manifestou através das redes sociais, após 1ª Turma da Corte formar maioria contra ex-presidente

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

11/09/2025 - 17:22 h | Atualizada em 11/09/2025 - 18:18
Governador Jerônimo Rodrigues
Governador Jerônimo Rodrigues -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), chamou de "marco histórico" a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que formou maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no âmbito do julgamento da trama golpista.

Em uma postagem nas redes sociais, o petista ressaltou que ninguém está acima da lei e "O Brasil mostra ao mundo que as instituições estão vivas e que não haverá impunidade para quem atenta contra o Estado Democrático de Direito."

"Como governador da Bahia, sigo comprometido com a defesa da Constituição, da soberania nacional e do nosso povo. É com democracia, justiça e respeito que continuaremos construindo o futuro do Brasil", finalizou Jerônimo.

Veja publicação

STF forma maioria para condenar Bolsonaro

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), concluiu o seu voto e formar maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por todos os cinco crimes pelos quais foi denunciado.

Segundo a ministra, Bolsonaro é culpado por:

  • Organização criminosa
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Golpe de Estado;
  • Dano qualificado pela violência;
  • Grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Também foram condenados os outros 7 réus denunciados pela Procuradoria Geral da República: o tenente-coronel Mauro Cid, o almirante Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o deputado federal Alexandre Ramagem, o general Augusto Heleno o ex-minitro da Defesa, Paulo Sèrgio Nogueira e o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto.

