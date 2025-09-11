Aliados de Lula celebram condenação de Bolsonaro pelo STF

Plenário da Primeira Turma do STF - Foto: © Gustavo Moreno/STF

Na contramão dos bolsonaristas, apoiadores do presidente Lula (PT) celebraram, com postagens nas redes sociais, nesta quinta-feira, 11, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da trama golpista, após o colegiado formar maioria.

Líder do PT na Câmara, deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), elogiou o voto proferido pela ministra Cármen Lúcia, afirmando que ele "desmonta as teses da defesa de Jair Bolsonaro ponto a ponto".

"O voto da ministra Cármen Lúcia não deixa pedra sobre pedra. Ela desmonta as teses da defesa ponto a ponto, afirma que os fatos 'não foram negados na essência' e enfatiza que a democracia foi alvo de um ataque orquestrado e consciente", iniciou o parlamentar.

"Com firmeza, lembra que não se tratou de mera retórica inflamada, mas de atos concretos: reuniões, articulações institucionais, mobilização de forças de segurança e investidas contra as urnas eletrônicas. Tudo, segundo ela, direcionado para corroer a confiança pública e inviabilizar a alternância de poder", prosseguiu.

"Ao destacar que 'nessa ação pulsa o Brasil que me dói', Cármen Lúcia ecoa a gravidade do momento histórico. Seu voto não só já formou a maioria para condenar Jair Bolsonaro como o líder da organização criminosa, mas também irá marcar a memória institucional do Supremo como uma resposta inequívoca contra a impunidade de quem tentou 'sequestrar a alma da República'", finalizou.

A deputada federal baiana, Alice Portugal (PCdoB), chamou de "histórico" o momento após a Primeira Turma do STF formar maioria pela condenação de Jair Bolsonaro.

"HISTÓRICO! O STF acaba de formar maioria p/ condenar Bolsonaro de liderar a trama golpista. A ministra Cármen Lúcia foi categórica ao afirmar que o seu voto está firmado em provas incontestáveis da tentativa de golpe à democracia e ao Estado Democrático de Direito por Bolsonaro (sic)".

A também deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) afirmou que o voto de Cármen Lúcia — o que formou a maioria na Primeira Turma — é simbólico.

“O voto de uma mulher que representa a formação de maioria para a condenação do líder de uma organização criminosa, que tentou dar um golpe de Estado, é importante, principalmente pelo que o réu já disse sobre mulheres em outras oportunidades: como no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff; sobre a própria filha, a quem chamou de ‘fraquejada’; sobre a deputada Maria do Rosário, a quem afirmou que não estupraria; e sobre a adolescente venezuelana, da qual disse ‘ter pintado um clima de romance’.”