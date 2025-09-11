SIMBOLISMO
Aliados de Lula celebram condenação de Bolsonaro pelo STF
Nomes ligados ao presidente da República se manifestaram através das redes sociais, após Primeira Turma da Corte formar maioria
Por Yuri Abreu
Na contramão dos bolsonaristas, apoiadores do presidente Lula (PT) celebraram, com postagens nas redes sociais, nesta quinta-feira, 11, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da trama golpista, após o colegiado formar maioria.
Líder do PT na Câmara, deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), elogiou o voto proferido pela ministra Cármen Lúcia, afirmando que ele "desmonta as teses da defesa de Jair Bolsonaro ponto a ponto".
"O voto da ministra Cármen Lúcia não deixa pedra sobre pedra. Ela desmonta as teses da defesa ponto a ponto, afirma que os fatos 'não foram negados na essência' e enfatiza que a democracia foi alvo de um ataque orquestrado e consciente", iniciou o parlamentar.
"Com firmeza, lembra que não se tratou de mera retórica inflamada, mas de atos concretos: reuniões, articulações institucionais, mobilização de forças de segurança e investidas contra as urnas eletrônicas. Tudo, segundo ela, direcionado para corroer a confiança pública e inviabilizar a alternância de poder", prosseguiu.
"Ao destacar que 'nessa ação pulsa o Brasil que me dói', Cármen Lúcia ecoa a gravidade do momento histórico. Seu voto não só já formou a maioria para condenar Jair Bolsonaro como o líder da organização criminosa, mas também irá marcar a memória institucional do Supremo como uma resposta inequívoca contra a impunidade de quem tentou 'sequestrar a alma da República'", finalizou.
A deputada federal baiana, Alice Portugal (PCdoB), chamou de "histórico" o momento após a Primeira Turma do STF formar maioria pela condenação de Jair Bolsonaro.
"HISTÓRICO! O STF acaba de formar maioria p/ condenar Bolsonaro de liderar a trama golpista. A ministra Cármen Lúcia foi categórica ao afirmar que o seu voto está firmado em provas incontestáveis da tentativa de golpe à democracia e ao Estado Democrático de Direito por Bolsonaro (sic)".
A também deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) afirmou que o voto de Cármen Lúcia — o que formou a maioria na Primeira Turma — é simbólico.
“O voto de uma mulher que representa a formação de maioria para a condenação do líder de uma organização criminosa, que tentou dar um golpe de Estado, é importante, principalmente pelo que o réu já disse sobre mulheres em outras oportunidades: como no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff; sobre a própria filha, a quem chamou de ‘fraquejada’; sobre a deputada Maria do Rosário, a quem afirmou que não estupraria; e sobre a adolescente venezuelana, da qual disse ‘ter pintado um clima de romance’.”
