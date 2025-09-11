Éden rebate provocação de Temer: "Lula é candidatíssimo à reeleição"

Em sua fala, o ex-presidente colocou em dúvida a disputa de Lula à reeleição em 2026

O secretário Nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores, Éden Valadares, rebateu o ex-presidente Michel Temer, ao afirmar que as declarações de dele não passam de "uma tentativa de desmerecer o nome mais forte para vencer a corrida pelo Palácio do Planalto".

"O que dá energia para o presidente Lula é ver a vida do povo mudando para melhor, é defender nosso país, defender nossa democracia, é gerar oportunidade e ver a prosperidade chegando na vida das famílias. Lula é movido pelo compromisso com o Brasil, o amor pelo nosso povo e a vontade de trabalhar mais e mais. Portanto, eu não tenho dívida em afirmar que Lula é candidatíssimo à reeleição e tem energia de sobra para trabalhar pelo povo”, destacou o secretário Nacional de Comunicação.

Entenda

A resposta surge em meio à um declaração feita por Temer durante evento em Salvador. Em sua fala, o ex-presidente colocou em dúvida a disputa de Lula à reeleição em 2026.

Éden Valadares acrescentou que a energia de vida de Lula "é tão forte e admirável que mesmo após a perseguição política e jurídica sofrida injustamente, mais tarde desmascarada pelo Supremo Tribunal Federal, o líder petista sempre demonstrou ânimo, esperança e certeza de voltar à vida pública". O secretário reforçou que a crença de Lula na justiça, sua grande força e o apoio do povo lhe garantiu a terceira vitória presidencial em 2022.

"Nem nos momentos mais difíceis, quando passou por provas gigantescas, como a perda de familiares queridos ou a perseguição da qual foi vítima, Lula mostrou o menor sinal de desânimo, nunca falou em abandonar a luta ou desistir. Ao contrário, ele e o PT são símbolos de resistência, de resiliência e de esperança. Quem convive com o presidente ou segue ele nas redes sociais é testemunha como eu sou: Lula tem mais saúde e disposição hoje do que ontem”, concluiu.