Advogado de Bolsonaro abandona STF após maioria para condenação

Paulo Bueno, advogado de Bolsonaro - Foto: Gustavo Moreno | STF

O advogado Paulo Amador Bueno deixou o plenário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde desta quinta-feira, 11, após o colegiado formar maioria para condenar o ex-presidente e outros sete réus pelos crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR), como tentativa de golpe de Estado.

A maioria foi formada após o voto da ministra Cármen Lúcia, que seguiu a mesma linha dos ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e de Flávio Dino, que votaram pela condenação.

Segundo a ministra, o grupo era “composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência” e teria desenvolvido “um plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder e minar o livre exercício dos demais Poderes constitucionais, especialmente do Judiciário”.

Com a saída de Bueno, apenas um dos três advogados que acompanham o ex-mandatário está presente na sessão, segundo informações da coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Já o advogado Celso Vilardi, que comanda a defesa do ex-presidente, não compareceu à sessão de julgamento desta quinta.

Até o momento, o placar da votação é de 3x1. Apenas o ministro Luiz Fux pediu absolvição total do ex-presidente.

O ministro presidente da 1ª turma, Cristiano Zanin, vota nesse momento.