CONDENADO!

Advogado de Bolsonaro abandona STF após maioria para condenação

Maioria foi alcançada após voto da ministra Cármen Lúcia

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

11/09/2025 - 17:06 h
Paulo Bueno, advogado de Bolsonaro
Paulo Bueno, advogado de Bolsonaro

O advogado Paulo Amador Bueno deixou o plenário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde desta quinta-feira, 11, após o colegiado formar maioria para condenar o ex-presidente e outros sete réus pelos crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR), como tentativa de golpe de Estado.

A maioria foi formada após o voto da ministra Cármen Lúcia, que seguiu a mesma linha dos ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e de Flávio Dino, que votaram pela condenação.

Segundo a ministra, o grupo era “composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência” e teria desenvolvido “um plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder e minar o livre exercício dos demais Poderes constitucionais, especialmente do Judiciário”.

Leia Também:

Bolsonaristas reagem após STF formar maioria para condenar Bolsonaro
STF forma maioria para condenar Bolsonaro em todas as acusações
Cármen Lúcia vê evidências de grupo de Bolsonaro em trama golpista
Moraes rebate Fux sobre trama golpista: 'Não foi um passeio à Disney'

Com a saída de Bueno, apenas um dos três advogados que acompanham o ex-mandatário está presente na sessão, segundo informações da coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Já o advogado Celso Vilardi, que comanda a defesa do ex-presidente, não compareceu à sessão de julgamento desta quinta.

Até o momento, o placar da votação é de 3x1. Apenas o ministro Luiz Fux pediu absolvição total do ex-presidente.

O ministro presidente da 1ª turma, Cristiano Zanin, vota nesse momento.

