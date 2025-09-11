Menu
POLÍTICA
MARTELO BATIDO

Bolsonaro condenado: 27 anos e 3 meses

Ex-presidente foi condenado por 4x1 na primeira turma do STF

Alan Rodrigues

Por Alan Rodrigues

11/09/2025 - 18:29 h | Atualizada em 11/09/2025 - 20:13
Bolsonaro foi condenado em todas as acusações em que foi denunciado
Foi concluído nesta quinta-feira, 11, o julgamento do chamado núcleo crucial da trama golpista que resultou nas depredações do 8 de janeiro de 2023. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses.

O placar do julgamento foi de 4x1. Outros 7 réus também foram condenados: o tenente-coronel Mauro Cid vai cumprir 2 anos em regime aberto.

As penas do almirante Almir Garnier, do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, do deputado federal Alexandre Ramagem, do general Augusto Heleno, do ex-minitro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira e do ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto ainda estão sendo votadas.

Eles foram considerados culpados por:

  • Organização criminosa
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Golpe de Estado;
  • Dano qualificado pela violência;
  • Grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Votaram pela condenação os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O único voto divergente foi do ministro Luiz Fux. Nesse momento, o relator Alexandre de Moraes se prepara para anunciar as penas de cada um dos condenados.

Penas

Na noite desta quinta-feira, 11, a Primeira Turma da Corte define a pena de cada réu envolvido na trama golpista.

Confira

  • Tenente-coronel Mauro Cid – 2 anos e 6 meses (regime aberto) e 62 dias multa;
  • Almirante Almir Garnier – 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias-multa;
  • Ex-ministro da Justiça Anderson Torres – 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão;
  • General Augusto Heleno – 21 anos, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão e 84 dias-multa;
  • Ex-ministro da Casa Civil, general Walter Braga Netto – 26 anos, sendo 24 de reclusão e 100 dias-multa;
  • Paulo Sérgio Nogueira – 20 anos, sendo 17 anos e 11 meses de reclusão e 84 dias-multa.
  • Deputado federal Alexandre Ramagem - 16 anos, um mês e 15 dias.

x