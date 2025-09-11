Bolsonaro condenado: 27 anos e 3 meses

Bolsonaro foi condenado em todas as acusações em que foi denunciado - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

Foi concluído nesta quinta-feira, 11, o julgamento do chamado núcleo crucial da trama golpista que resultou nas depredações do 8 de janeiro de 2023. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses.

O placar do julgamento foi de 4x1. Outros 7 réus também foram condenados: o tenente-coronel Mauro Cid vai cumprir 2 anos em regime aberto.

As penas do almirante Almir Garnier, do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, do deputado federal Alexandre Ramagem, do general Augusto Heleno, do ex-minitro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira e do ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto ainda estão sendo votadas.

Eles foram considerados culpados por:

Organização criminosa

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado pela violência;

Grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Votaram pela condenação os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O único voto divergente foi do ministro Luiz Fux. Nesse momento, o relator Alexandre de Moraes se prepara para anunciar as penas de cada um dos condenados.

Penas

Na noite desta quinta-feira, 11, a Primeira Turma da Corte define a pena de cada réu envolvido na trama golpista.

Confira