Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVIDADE

Gravadora de Ana Castela influencia em trama de novela da Globo

A cantora ainda fará uma participação especial na novela

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/09/2025 - 14:18 h
A cantora também fará uma participação especial
A cantora também fará uma participação especial -

A produção para a nova novela das sete da TV Globo está a todo o vapor. Chamada “Coração Acelerado”, a trama contará a história de uma dupla sertaneja que enfrenta o machismo para fazer sucesso e tem previsão de estreia para janeiro de 2026.

Entretanto, engana-se quem pensa que a emissora não está recebendo uma ajuda especial para dar mais realismo à produção. Segundo informações do portal ‘F5’, os produtores estão realizando uma consultoria com a Agroplay, gravadora musical que foi criada para agenciar a cantora Ana Castela e já conta com outros nomes do sertanejo.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As ajudas têm sido fundamentais para analisar as canções que farão parte do repertório das personagens principais, que serão interpretadas pelas atrizes Isadora Cruz e Gabz. Além de explicações sobre o mercado atual de shows.

Leia Também:

Globo corta 95% das cenas de ator acusado de pedofilia em novela
Último pedido de Silvio Santos antes da morte vem à tona
A Fazenda 17: peão sugere affair de namorada de Belo com outro

Participação de Ana Castela

Quem também fará uma participação especial na novela é a própria Ana Castela. A cantora não ficará durante toda a trama, mas sua aparição será essencial para o desenvolvimento das personagens.

Entretanto, ainda não se sabe detalhes sobre o que exatamente fará a artista, que recentemente deu o que falar nas redes sociais ao ser apontada como nova affair do cantor Zé Felipe.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ana Castela TV Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A cantora também fará uma participação especial
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

A cantora também fará uma participação especial
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

A cantora também fará uma participação especial
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

A cantora também fará uma participação especial
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x