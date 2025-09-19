NOVIDADE
Gravadora de Ana Castela influencia em trama de novela da Globo
A cantora ainda fará uma participação especial na novela
Por Franciely Gomes
A produção para a nova novela das sete da TV Globo está a todo o vapor. Chamada “Coração Acelerado”, a trama contará a história de uma dupla sertaneja que enfrenta o machismo para fazer sucesso e tem previsão de estreia para janeiro de 2026.
Entretanto, engana-se quem pensa que a emissora não está recebendo uma ajuda especial para dar mais realismo à produção. Segundo informações do portal ‘F5’, os produtores estão realizando uma consultoria com a Agroplay, gravadora musical que foi criada para agenciar a cantora Ana Castela e já conta com outros nomes do sertanejo.
As ajudas têm sido fundamentais para analisar as canções que farão parte do repertório das personagens principais, que serão interpretadas pelas atrizes Isadora Cruz e Gabz. Além de explicações sobre o mercado atual de shows.
Participação de Ana Castela
Quem também fará uma participação especial na novela é a própria Ana Castela. A cantora não ficará durante toda a trama, mas sua aparição será essencial para o desenvolvimento das personagens.
Entretanto, ainda não se sabe detalhes sobre o que exatamente fará a artista, que recentemente deu o que falar nas redes sociais ao ser apontada como nova affair do cantor Zé Felipe.
